La Tari arriva via mail

Dalla fine del mese di Aprile gli avvisi di pagamento per la TARI 2022 verranno spediti agli utenti di Albignasego: da quest’anno è stata istituita un’importante novità che consiste nel ricevere l’avviso direttamente nella casella della propria posta elettronica, anziché a mezzo posta ordinaria. Sarà sufficiente inviare la richiesta all’indirizzo mail tributi@comune.albignasego.pd.it entro il prossimo 31 marzo.

Posta

Chi non possiede mail, riceverà come di consueto l’avvisto tramite posta ordinaria, mentre i titolari di partita IVA la riceveranno all’indirizzo pec di posta certificata che hanno già comunicato al Comune. Una volta ricevuto l’avviso, gli utenti hanno due possibilità per pagare la Tari sui rifiuti: o in un’unica rata entro il 31 maggio oppure in tre rate che scadono il 31maggio, il 30 settembre e il 31 dicembre.

Scadenze

Entro il 31 agosto è possibile, per chi ne ha diritto, presentare domanda di esonero del pagamento della tariffa dei rifiuti: l’esonero è concesso a ultrasessantacinquenni, a persone assistite dai Servizi sociali o percettori di bonus sociale (causa disagio economico) per la fornitura di energia elettrica, gas o servizio idrico integrato. Maggiori informazioni e modulistica si trovano sul sito internet Città di Albignasego.