"Lavorando Veneto 2024", la ministra Marina Calderone al Centro Congressi

Una giornata dedicata al mondo del lavoro, dell’occupazione e dei cambiamenti in atto in ambito di inclusione, sicurezza e formazione. È “Lavorando Veneto 2024”, l’evento organizzato dalla Consulta regionale dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del lavoro del Veneto e in programma per il prossimo lunedì 24 giugno, dalle ore 10 alle ore 18, al Centro Congressi Padova Fiere. «Vogliamo trattare il tema della sicurezza con uno spirito critico, analizzando la reale situazione e i passi in avanti che sono stati fatti – spiega Stefano Dalla Mutta, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Padova –. Dedicheremo un focus anche all’intelligenza artificiale di cui tutti oggi parlano, per capire se e quali cambiamenti introdurrà».

L’evento godrà della presenza di numerosi e importanti nomi del panorama istituzionale italiano in materia di lavoro, primi fra tutti quello della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone e della ministra delle Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Tra gli ospiti anche il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca; il presidente ENPACL, Sergio Giorgini; il coordinatore della Consulta dei Consulenti del Lavoro del Veneto, Massimo Guidetti e il presidente Regionale ANCL del Veneto, Marco Degan. Presente inoltre anche Sergio Giordani, sindaco del Comune di Padova che ospiterà l’evento. Numerosi i relatori di prestigio, che approfondiranno temi di particolare rilevanza per il lavoro in ben quattro tavole rotonde che si susseguiranno nel corso della giornata. Questi i titoli delle conferenze: “Il lavoro in sicurezza e contrasto al sommerso”, “Lavoro e professioni”, “Il lavoro inclusivo” e “Giovani e lavoro”. «Non solo parleremo anche di un altro tema che sta particolarmente a cuore a noi Consulenti del lavoro, cioè l'inclusività: per noi significa dare la possibilità alle persone meno abbienti e alle persone più fragili di poter lavorare. Il lavoro dà dignità alle persone e, sotto questo aspetto, i consulenti del lavoro possono avere un ruolo da protagonisti. Tratteremo infine il tema del rapporto tra giovani e lavoro, dall’orientamento alla formazione, fino all'inserimento nel mondo professionale. È non dimenticheremo nemmeno il tema, purtroppo sempre attuale, della difficoltà per le donne a trovare sbocchi lavorativi, sia da subordinate che da professioniste», sottolinea Dalla Mutta. «In ciascuno di questi aspetti c’è ancora molto lavoro da fare – conclude Dalla Mutta –, ma questo evento vuole essere proprio uno spunto da cui ripartire per riflettere e approfondire il percorso fatto finora e ciò che ancora si può fare per rendere il mondo del lavoro un mondo più inclusivo e più sicuro». L’evento gode del patrocinio della Regione del Veneto, del Comune di Padova, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, dell’ENPACL, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, della Fondazione Consulenti per il Lavoro e dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.