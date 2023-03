Lavorano in appalto ma sono dipendenti di Aspiag: la sentenza del tribunale

Un precedente importante, per quanto riguarda il diritto del lavoro, molto importante. Sono gli avvocati Barbara Gasparini e Alessandro Capuzzo ad annunciare che il tribunale di Padova, con una sentenza del 3 marzo, ha accertato che 15 lavoratori formalmente lavoratori di una cooperativa, sono in realtà dipendenti di Aspiag. «Si tratta - spiega l'avvocata Gasparini - del magazzino di Mestrino, ad alta tecnologia con un sofisticato sistema informatico che comunica passo dopo passo, tramite una cuffia, esattamente tutte le singole operazioni che devono svolgere. La sentenza evidenzia come chi utilizza questa tecnologia in realtà sta dirigendo il lavoro di coloro che operano nella cooperativa e dice quindi che i lavoratori sono in realtà dei dipendenti del committente Aspiag visto che è da lì che partono le indicazioni su quello che devono fare». Se è il committente a gestire un sistema che da di fatto gli ordini ai lavoratori, seppure ubicati lontano dalle sedi, è in realtà il vero datore di lavoro. «E' ora di finirla con il sistema degli appalti - sottolineano dal sindacato Adl Cobas - bisogna che le aziende assumano direttamente i lavoratori invece di cercare altre vie».