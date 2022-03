Lavoratori della Sanità pubblica, è arrivata l'ora dello sciopero

Martedì 29 marzo 2022 alle ore 11.00 si terrà una manifestazione dei lavoratori della Sanità dei Comuni delle Case di Riposo della provincia di Padova.

Manifestazione

«Manifesteremo - fanno sapere dalla Cisl Fp - con un presidio davanti alla prefettura di Padova. Al termine della manifestazione verremo accolti dal Prefetto per portare le nostre istanze e rivendicazioni alle istituzioni. Ormai da anni la Cisl Fp denuncia la mancanza di personale e l’assenza di assunzioni. Tutto ciò con aggravamento psicofisico delle condizioni di lavoro dei dipendenti ed una conseguente erogazione dei servizi al cittadino sempre più scadente. L’inadeguatezza o addirittura in alcuni casi la mancanza di stanziamento di fondi adeguati e una organizzazione del lavoro deficitaria e non in linea con gli standard, tutto ciò accentuato dalla pandemia. E non da ultimo denunciamo nuovamente la mancata riforma delle Ipab. Il Veneto è l’unica regione italiana che non si è adeguata dal 2001».