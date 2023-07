Cinque lavorazioni padovane protette dall'Unione Europea: il nuovo regolamento

5.160 imprese, 20.220 addetti, 5 diverse lavorazioni: sono questi i numeri dell’impatto che potrebbe avere il nuovo Regolamento per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali ed industriali, in dirittura di arrivo all’Unione Europea, nella provincia di Padova.

Indicazione geografica no food

Lo scorso 2 maggio è stato, infatti, raggiunto un accordo politico tra Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea sul testo del futuro. Completata l’adozione formale, il testo verrà pubblicato - presumibilmente alla fine dell’estate - nella Gazzetta Ufficiale UE ed entrerà in vigore. In vista dell’imminente pubblicazione, Confartigianato Imprese Veneto, in collaborazione con Confartigianato nazionale e Confartigianato Imprese Padova, ha organizzato un seminario che si è tenuto a Padova il 24 luglio scorso. Ad illustrare il provvedimento è stata l’Europarlamentare Alessandra Basso, che si è confrontata con i delegati dell’associazione e, in particolare con il Presidente nazionale di Confartigianato Artistico Antonio Donato Colì. Un’opportunità per gli imprenditori, di confrontarsi con esperti del settore e acquisire una maggiore comprensione dei vantaggi offerti dal regolamento.

Cinque lavorazioni nel Padovano

Da una prima analisi, nella nostra provincia risulterebbero potenzialmente cinque lavorazioni che risultano avere una concentrazione territoriale: l’abbigliamento nella Bassa Padovana, arredo e legno sempre nella Bassa Padovana, l’area Estense per la ceramica, Granze per il ferro battuto, Rovolon, Cervarese Santa Croce, Teolo e Veggiano per la pellicceria. Le indicazioni geografiche rappresentano un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale per specifici prodotti, la cui qualità è strettamente legata all’area di produzione in cui vengono realizzati. Il nuovo regolamento garantirà la qualità e l’autenticità dei prodotti venduti all’interno dell’Unione Europea. «Il nuovo quadro giuridico che rappresenta il primo passo verso una protezione più solida dei prodotti artigianali italiani, ci riguarda da vicino - spiega Gianluca Dall’Aglio, Presidente di Confartigianato Imprese Padova - non solo perché nel manifatturiero artigiano no-food lavorano quasi 5.160 imprese e 20.220 addetti, ma per l’elevata propensione del nostro artigianato a produrre manufatti di qualità e altissima tradizione che meritano, di certo, la protezione che sarà data dall’Indicazione Geografica. Queste nuove norme verranno introdotte per impedire che qualcuno possa sfruttare gratuitamente il lavoro di alta qualità dei veri produttori di una vasta gamma di prodotti artigianali e industriali, così come avvenuto, con successo sino ad oggi, limitatamente alla protezione delle indicazioni geografiche riguardanti vini, bevande alcoliche, prodotti alimentari e altri prodotti agricoli».

Confartigianato Imprese Padova

Confartigianato Imprese ha seguito attentamente l’intero processo legislativo, sia a livello nazionale che europeo, per garantire la tutela delle nostre eccellenze artigianali e il loro legame con il territorio. «Anche se il testo avrebbe potuto essere più ambizioso - precisa Dall’Aglio - tuttavia il risultato finale è apprezzabile. In particolare, sono stati introdotti alcuni aspetti positivi che meritano attenzione. Ad esempio, la definizione di “prodotto artigianale” che è in linea con la nostra proposta, distingue chiaramente tra prodotti realizzati a mano o con un forte apporto umano e quelli di natura industriale, senza tralasciare l’apertura verso gli strumenti digitali utilizzati dalle imprese innovative».