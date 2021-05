Gls, al via i lavori per la realizzazione del nuovo Hub di Padova: smisterà circa 10.000 colli l’ora

GLS, uno tra i principali player di corriere espresso in Italia, ha dato il via oggi con VGP, azienda paneuropea nel settore Real Estate che realizza e fornisce parchi logistici e semi industriali di alta qualità, ai lavori per la realizzazione del nuovo Hub logistico di Padova.

Hub

Il nuovo hub - che vedrà la luce ad inizio novembre - sorgerà nel VGP Park Padova e beneficerà di una posizione strategica con un’ottima accessibilità alla tangenziale est della città, all'autostrada A13 che collega Padova a Bologna e anche alla direttrice adriatica, al centro di un’area dinamica con un’ampia disponibilità di manodopera. Con il nuovo centro GLS ha l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di partner strategico per i clienti e le aziende del Nord-Est supportandole con una nuova struttura all’avanguardia dal punto di vista dell’automazione.

10mila colli all'ora

Nello specifico, infatti, GLS ha previsto un investimento di 2 milioni di euro per dotare l’hub di un sorter di ultima generazione che arriverà a smistare circa 10.000 colli l’ora. In aggiunta, la struttura (che si occuperà del processo end-to-end in modo totalmente automatico) sarà dotata di telecamere per la lettura dei segna colli sui 5 lati e di sistemi certificati legal for trade per la registrazione di peso e volume degli stessi. Il nuovo Hub - che si estenderà su un’area totale di circa 7.100 m2 divisa tra hub e magazzino - grazie al contributo di VGP è stato ideato secondo elevati standard di sostenibilità al fine di ottenere la valutazione “very good” in conformità con il Building Research Establishment Enviromental Assessment Method (BREEAM). Più in particolare, la struttura sarà dotata di un impianto fotovoltaico e di un sorter che funzionerà con soli 30Kw, così da portare benefici alle aziende e alla comunità locale, salvaguardando il territorio in termini di impatto ambientale.

Gls e Vgp

Commenta Klaus Schädle, Group Area Managing Director di GLS: «Con l’odierna posa della prima pietra per la realizzazione di questo progetto aggiungiamo un tassello fondamentale nella nostra più ampia strategia di crescita e sviluppo volta a posizionarci quali partner d’eccellenza per le aziende che compongono il tessuto imprenditoriale del Paese. Negli ultimi anni abbiamo investito in modo molto significativo in Italia e riteniamo che Padova, e più in generale il Nord-Est, possano rappresentare un focus strategico per lo sviluppo del nostro business». Aggiunge Agostino Emanuele, Country Manager VGP Italy Srl: «Siamo lieti che GLS, primaria società di spedizioni a livello europeo, abbia scelto VGP per la realizzazione del suo nuovo hub logistico a Padova. Questo centro rappresenta per noi una nuova pietra miliare del nostro sviluppo. Con il nuovo progetto di Padova andiamo a consolidare la nostra presenza nel Nord Italia e, nello specifico nell’area del Veneto, offrendo soluzioni logistiche e semi industriali di alta qualità. Il VGP Park Padova è progettato per servire in modo affidabile un’economia che riteniamo possa crescere grazie al commercio internazionale e alla crescita dell’e-commerce».