Lavori per tre milioni e 400 mila euro, posati oltre 5 chilometri di condotte

Si sono conclusi il lavori nella frazione di Onara del Comune di Tombolo per la realizzazione di diversi nuovi tratti di fognatura nera, con l’obiettivo di riqualificare le aree interessate mediante la separazione del sistema di collettamento delle acque reflue e di quelle meteoriche ed estendendo la rete di fognatura nera anche in aree che non erano servite. «Prima della riprogettazione dell'intera rete, nell’area di Onara vi era la presenza di una rete fognaria, in gran parte di tipo misto, che convogliava al depuratore un carico eccessivo composto dai liquami ma anche dalle acque piovane - spiega il Presidente di Etra, Flavio Frasson -. Ora le reti sono separate: sono state posate condotte solo per le acque nere e la condotta già esistente è stata destinata al solo collettamento delle acque bianche. Si è provveduto inoltre alla posa di nuovi tratti di fognatura nera a copertura di aree che ne erano sprovviste, e si è colta l’occasione per posare anche nuove condotte di acquedotto per un totale di 5.000 metri di nuove condotte».

Le opere realizzate fanno parte di un vasto intervento iniziato a fine 2020 per un importo di 3 milioni e 400.000 euro, anticipato da un altro primo progetto, concluso nel 2014, che aveva permesso la realizzazione della struttura primaria della nuova rete di Onara, composta da reti di raccolta a gravità e da un sistema di trasferimento in pressione (impianti di sollevamento e condotte) verso il depuratore di Cittadella per consentire la futura dismissione dell’impianto di Onara. Il progetto appena concluso estende e completa l’opera di separazione e di estensione delle reti, con lo scopo di coprire l’intero territorio della frazione di Onara, lasciando da completare solamente alcuni piccoli tratti marginali attualmente serviti da fognatura mista. L’intervento si inserisce in un’area delicatissima dal punto di vista ambientale e si inquadra nel quadro più ampio della salvaguardia della Laguna di Venezia, rientrando negli obiettivi fissati dalla Legge 139/92 per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante in Laguna.

«Sono molto soddisfatto per questi lavori durati quasi tre anni che hanno permesso di riqualificare dal punto di vista idraulico e fognario tutta la frazione di Onara migliorando notevolmente la situazione e permettendo inoltre il rifacimento del manto stradale - ha commentato il Sindaco di Tombolo, Cristian Andretta -. Questa è indubbiamente un'operazione di successo che è stata resa possibile grazie agli investimenti di Etra Spa, non possiamo che essere molto felici e ringraziamo la nostra municipalizzata per la sua attenzione e puntualità nel territorio». Le reti di fognatura mista, che raccolgono sia le acque meteoriche sia i reflui urbani e/o assimilabili, sono spesso gravate da grandi volumi, che possono provocare problemi gestionali alla rete ed ai depuratori, soprattutto durante eventi meteorici particolarmente intensi. Durante tali eventi è possibile anche riscontrare qualche fuoriuscita poiché la rete e gli impianti di sollevamento possono andare in sofferenza. Le reti fognarie miste, inoltre, comportano maggiori costi per la collettività, dal momento che l’aumento della portata nelle condotte e nei depuratori incrementa i consumi energetici legati al sollevamento e alla depurazione. Accanto agli interventi relativi al sistema fognario, è stata realizzata una nuova rete di acquedotto in alcune vie della frazione, in modo da estendere la rete di distribuzione nelle zone che ne erano prive: via Boschetto, via S. Andrea, via Guizze e via Peraro Onara, per un totale di circa 1.050 metri di nuove condotte. Nel 2022 Etra ha raccolto, attraverso 2.625 km di rete fognaria, oltre 26 milioni di metri cubi di acque reflue di scarico delle utenze domestiche, commerciali e industriali, convogliandole agli impianti di depurazione. Ogni anno la rete fognaria viene ampliata e nel solo 2022 sono stati posati circa 8 chilometri di nuove condotte.