Lidl porta 61 milioni di euro nel Pil della provincia di Padova

Lidl Italia, catena di supermercati leader nella Gdo formata da una squadra di oltre 20.000 persone e più di 700 punti vendita sul territorio nazionale, nel 2020 ha generato impatti complessivi (tra ricadute dirette, indirette e indotte) sul PIL della Provincia di Padova per circa 61 milioni di euro, pari al 12,6% del valore totale realizzato dai principali player della GDO che operano nella zona. Secondo la ricerca “Il contributo di Lidl al Sistema Italia”, condotta da SDA Bocconi School of Management, inoltre, Lidl Italia genera 1,6 mila posti di lavoro (tra lavoratori diretti, indiretti e relativi all’indotto), pari al 6,6% dell’occupazione prodotta dal settore nella Provincia.

Investimenti

Inoltre, in occasione della celebrazione dei 30 anni nel Paese, Lidl Italia ha comunicato che a livello nazionale, nel triennio 2022-2024, investirà sul territorio 1,5 miliardi di euro per l’apertura di 150 nuovi punti vendita e per il potenziamento della rete logistica, al fine di rendere l’approvvigionamento della merce verso i punti vendita ancora più funzionale. Il potenziamento della rete logistica rappresenterà un primo passo funzionale al raggiungimento di un importante obiettivo di sviluppo della rete vendita che, partendo dagli attuali 700 supermercati, toccherà quota 1.000 store entro il 2030. Dal punto di vista occupazionale, gli investimenti annunciati produrranno un importante ampliamento dell’organico: entro il 2024 verranno, infatti, creati oltre 6.000 nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Silvestri

Massimiliano Silvestri, Presidente di Lidl Italia, commenta: «Siamo un’Azienda che ha fatto dell’evoluzione una costante del proprio percorso. Siamo cresciuti in tutte le principali regioni del Paese senza mai perdere di vista la nostra identità e costruendo, giorno dopo giorno, un forte legame con i clienti, con il territorio e le comunità in cui operiamo. Immagino i prossimi 30 anni ricchi di nuovi ambiziosi traguardi che segneranno il nostro percorso di miglioramento continuo, con la volontà di essere sempre più il punto di riferimento per la spesa degli italiani, un datore di lavoro attrattivo e una realtà in grado di portare valore aggiunto nei territori in cui opera quotidianamente. Questa è la nostra missione».