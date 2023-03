Lino Fabbian nuovo Presidente di Anap, associazione di anziani e pensionati legata a Confartigianato

Lo ha deciso, il 13 marzo scorso, la Giunta provinciale di Anap, formata da tutti i rappresentanti dei mandamenti della provincia di Padova: Claudio Benatelli (Abano Terme), Galdino De Marchi (Camposampiero), Arsenio Facciolo (Este), Ferdinando Frizzarin (Monselice), Walter Molon (Conselve), Bruno Neri (Vigonza), Adriano Paesan (Piove di Sacco), Simone Pegge (Albignasego), Pietro Otello Ranzato (Piazzola sul Brenta), Angelo Rossi (Rubano), Franco Vicentini (Montagnana), Raffaele Zordanazzo (Cittadella), Lino Fabbian (Padova).

Fabbian raccoglie il testimone da Raffaele Zordanazzo, che ha guidato l’associazione per due mandati. Noto acconciatore del centro storico di Padova, sessantotto anni, ha all’attivo una lunga esperienza di rappresentanza, a livello provinciale, regionale e nazionale, all’interno del sistema Confartigianato. E’ stato a lungo Presidente provinciale e regionale del Sistema di categoria Acconciatura ed Estetica dell’associazione e per otto anni ha ricoperto il ruolo di Presidente di Confartigianato Benessere a Roma, dove ha rappresentato ben 28 mila imprese del settore.

Dal 2009 è Presidente provinciale e dal 2018 nazionale di ANAM, l’accademia nazionale acconciatori moda, di cui è stato maestro, docente e direttore didattico. E’ stato anche Presidente della Camera Italiana Acconciatura dal 2011 al 2014. Nel 2019, in virtù del suo impegno, ha conseguito l’onorificenza di Cavaliere. «Ringrazio il Presidente Zordanazzo che ha saputo guidare la nostra associazione negli anni difficili della pandemia – ha spiegato Fabbian-. Il nostro obiettivo ora è continuare ad essere punto di riferimento per migliaia di anziani padovani. Oggi nella nostra provincia risiedono oltre 218mila over 65, che rappresentano il 23,5% della popolazione totale. L’invecchiamento demografico rappresenta un trend ormai consolidato. Davanti a questi numeri, dobbiamo individuare politiche che tutelino la terza età, promuovendo sempre più un invecchiamento attivo. Con questo obiettivo, continueremo a promuovere iniziative, progetti e occasioni di incontro».