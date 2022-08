Logistica sostenibile: la fiera Green Logistics Expo torna a Padova dal 5 al 7 ottobre

Dal 5 al 7 ottobre 2022 la seconda edizione di Green Logistics Expo, Il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile, il più importante appuntamento fieristico B2B, italiano e internazionale, dedicato alla logistica a 360 gradi che ad oggi coinvolge già 140 espositori tra i maggiori player del settore, tra cui Interporto di Padova, Fercam, Mercitalia, G.T.S. La manifestazione, organizzata da Senaf presso il polo fieristico di Padova, rappresenta l’intero settore e sarà una preziosa occasione di confronto e di aggiornamento professionale, per imprese e stakeholder.

«Green Logistics Expo si avvicina e possiamo dire con orgoglio che sarà un’edizione molto sentita da tutto il comparto – dichiara Marco Valsecchi, Direttore generale Padova Hall – Green Logistics Expo vuole essere un vero e proprio strumento per accompagnare la costruzione di un’identità unitaria del settore, che si appresta a realizzare grandi cambiamenti, necessari per il Paese. È questa l’autentica missione di una fiera che in Italia mancava e che mette insieme business, innovazione e cultura con la presenza dei nodi logistici fondamentali, delle imprese leader e degli stakeholder di riferimento». Nei giorni di fiera, eventi e dibattiti affronteranno i temi più urgenti, come la convergenza di fondi pubblici sulla logistica ma anche le necessità del settore di fare i conti con la transizione energetica e l’economia circolare.

Con 86 miliardi di euro di fatturato e una crescita del +3,5% nell’ultimo anno, la logistica italiana continua il suo percorso virtuoso e si prepara a una vera e propria svolta. La direzione tracciata per i prossimi dieci anni dall’Allegato Infrastrutture al DEF 2022, infatti, individua gli interventi prioritari per il comparto dei trasporti e della logistica, concretizzabili grazie ai 61 miliardi del PNRR ad esso destinati, coerentemente con gli obiettivi nazionali ed europei di lotta al cambiamento climatico e di transizione digitale.