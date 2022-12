Loris Scarpa confermato segretario generale della Fiom Cgil di Padova e della Fiom Cgil di Rovigo

Venerdì sera, dopo due intensi giorni di congresso con molti ospiti esterni fra i quali il prof. Marco Mascia, Professore di Relazioni Internazionali, Coordinatore della Rete delle Università per la Pace, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova, Assopace, il climatologo Luca Mercalli, il ricercatore della fondazione Sabattini Matteo Gaddi e la sociologa del lavoro Tania Toffanin dell’Istituto di studi sul Mediterraneo (ISMed-CNR) e tanti interventi da parte di delegati e delegate si sono tenute le elezioni del segretario generale della Fiom Cgil di Padova e della Fiom Cgil di Rovigo.

Scelta

La proposta dei centri regolatori nazionali è stata per Loris Scarpa, già segretario generale delle due province e il voto delle due assemblee ha confermato tale scelta. Loris Scarpa è stato quindi è stato confermato Segretario Generale della Fiom Cgil di Padova con il 91,30% delle preferenze (su 90 aventi diritto al voto erano presenti 69 votanti e si sono contati 63 sì, un no e 5 astenuti) e della Fiom Cgil di Rovigo con l'86% delle preferenze (su 35 aventi diritto al voto erano presenti 29, ci sono stati 25 voti favorevoli, due no e due astenuti). Le due assemblee generali riunite hanno inoltre votato ed eletto a larghissima maggioranza rispettivamente la segreteria della Fiom Cgil di Rovigo composta da Riccardo Bego e Paolo Capuzzo (93, 94% delle preferenze. 35 aventi diritto, presenti 29, 27 sì, 1 no, 1 astenuto) e la segreteria della Fiom Cgil di Padova composta da Marco Distefano, Michele Iandiorio, Diop Alioune Badara e Anna Zanoni (93, 94% delle preferenze. 90 aventi diritto, 66 presenti, 62 sì, nessun contrario e 4 astenuti).

Scarpa

«Ringrazio tutti quanti per la fiducia che mi è stata riaccordata da parte dei delegati e delle delegate che mi permette di rimettermi al servizio dell’organizzazione e di tutti loro che mi hanno scelto. Ci aspetta una stagione intensa di lotta e di impegno per la difesa dei diritti di lavoratori e lavoratrici e non ci tireremo indietro per nessun motivo», ha dichiarato Loris Scarpa al termine della giornata.