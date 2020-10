Metallurgia: la Padovana Lpm Group sbarca anche in Messico

Dopo Cina, Germania e Stati Uniti la LPM Group sbarca anche in Messico. Da Padova alla conquista dell’America, continua la corsa oltre oceano della società con il quartier generale a Bovolenta e che opera nel campo della metallurgia.

Il closing

Lpm nelle scorse ore ha portato a termine un closing importante, acquistando il 100% del capitale sociale della società americana Fata Aluminium in Michigan, che a sua volta controlla interamente la Fata Aluminum Foundry, con stabilimento a Saltillo, capitale dello Stato del Coahuila. Il Gruppo Lpm produce macchine e impianti per la colata di leghe di alluminio e magnesio e vanta partnership con alcuni dei più grandi player internazionali del mercato automobilistico. L’azienda nell’operazione di acquisizione è stata assistita dall’avvocato Alessandro Polettini di Legalitax e dal dottor Giorgio Camboni, la controparte dallo studio Dean & Fulkerson. Nel quartier generale in provincia di Padova da più di venti anni si sviluppano tecnologie innovative nel campo metallurgico, Per il Ceo di Lpm Group Giancarlo Zoccoletti l’operazione permette alla società di continuare a crescere. L’operazione potrà infatti fornire, oltre ai ben noti impianti di colata per alluminio, anche impianti per la sterratura e la rigenerazione della sabbia. L'azienda è nata nel 1988 dall’unione sinergica di diverse aziende operanti nel settore della fonderia di alluminio e oggi, grazie al continuo sviluppo, è leader assoluta del mercato.