Luca Trivellato nuovo Presidente di Cia Padova

Luca Trivellato, 40 anni, laureato in Relazioni Internazionali e titolare dall’azienda agricola Masseria di Polverara, è il nuovo presidente di Cia Padova. Succede a Roberto Betto, dal 2014 al vertice dell’associazione. L’assemblea elettiva, alla quale hanno partecipato oltre 120 persone, si è tenuta venerdì 18 febbraio all’hotel Crowne Plaza di Padova. Fra gli altri, presenti il sindaco di Padova, Sergio Giordani, il presidente della Provincia, Fabio Bui, il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, e i consiglieri regionali Elisa Venturini, Giuseppe Pan, Vanessa Camani e Arturo Lorenzoni.

Sfide

«I cambiamenti climatici, l’innovazione tecnologica, la nuova PAC, le filiere, il green new deal, il progetto europeo "From farm to fork”, il PNRR e il ricambio generazionale sono le sfide che ci troveremo ad affrontare da qui ai prossimi anni – sono state le prime parole da presidente di Trivellato – Abbiamo bisogno di un’organizzazione forte, capace, inclusiva, che sappia accogliere le proposte dei soci e determinata nelle relazioni con le Istituzioni». Uno dei punti fondanti è, da sempre, l’equo reddito a favore degli agricoltori. «Stando a diversi studi che si sono succeduti negli anni – commenta - al singolo imprenditore agricolo rimane solamente il 15% del prezzo del prodotto che si trova, al termine della filiera, sugli scaffali dei supermercati. Siamo tenuti a portare avanti ogni azione politico-sindacale utile affinché questo importante obiettivo, appunto l’equo reddito, venga raggiunto».

Consumo di suolo

Per quanto riguarda il consumo di suolo, «l’ultimo rapporto dell’Ispra mostra un quadro molto preoccupante: Padova, e parte della provincia, risulta ai primi posti a livello nazionale in termini di consumo di suolo. Più si consumano appezzamenti, più – di conseguenza - diminuisce una risorsa ambientale che è strategica per la vita di ogni essere vivente». La desertificazione causa, inoltre, un aumento esponenziale dei costi dei terreni agricoli e comporta l’impossibilità per le aziende, e soprattutto per noi giovani imprenditori, di poter avviare un’attività o eventualmente di ingrandirla. ”Chiaramente occorre invertire la tendenza», ha puntualizzato il neopresidente. Altro tema caldissimo, la fauna selvatica, in particolare la massiccia presenza di cinghiali nell’area del Parco dei Colli Euganei. «È questo il momento di dare regolarità alle operazioni di contenimento, la situazione è divenuta insostenibile».