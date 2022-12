Mafin primo produttore di pettel in Italia, vince il premio Sviluppo economico 2022

Crescente impegno nella riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi, dei propri prodotti ed imballi, utilizzo di ingredienti 100% naturali, notevoli investimenti in ricerca e formazione di giovani collaboratori, coinvolgimento attivo di questi ultimi nella gestione aziendale, attuazione di politiche volte alla inclusività e alla valorizzazione della diversity in un contesto aziendale fortemente multiculturale. Con queste motivazioni, ieri 2 dicembre, durante la prima Convention del Sistema camerale veneto che si è tenuta all’Auditorium M9 di Mestre, l’azienda Mafin s.r.l. di Galliera Veneta, primo produttore in Italia pellet di alta qualità per l’industria degli snacks, ha vinto il premio Sviluppo Economico 2022 di Unioncamere del Veneto per la sezione responsabilità sociale d’impresa. Il riconoscimento mira, infatti, a valorizzare le imprese che hanno contribuito in modo significativo alla crescita economica e sociale del territorio regionale e, nel caso specifico, individua nell’azienda un soggetto in grado di integrare i principi della RSI all’interno dell’ordinaria gestione aziendale. A premiare il presidente di Mafin, Stefano Pavan, è stato il vicepresidente della Camera di Commercio di Padova, Franco Pasqualetti.

Da oltre 30 anni, l’azienda produce pellet di alta qualità per l’industria degli snacks. Fondata nel 1991 a Galliera Veneta, Mafin srl realizza 91 formati di pellet diversi, esporta oltre il 90% della propria produzione in 59 paesi del Mondo e occupa 119 addetti con radici culturali in 14 Paesi diversi. Mafin s.r.l oltre a garantire la qualità superiore del proprio prodotto, investendo nel know-how tecnologico e di processo, si impegna a 360° nei confronti dei lavoratori, della comunità locale, dei clienti e dell’ambiente.