Da maggio nuovo temporary point al centro commerciale Piazza Grande a Piove di Sacco

Per tutte le richieste legate alle forniture di luce e gas sarà attivo dal 2 maggio un nuovo punto di contatto dedicato, al piano terra del complesso commerciale, accanto all’ingresso principale. Spazi più ampi e accoglienti, nuovi arredi funzionali e vetrine più moderne accoglieranno tra qualche settimana nello sportello in via Alessio Valerio 47, a Piove di Sacco, i clienti di EstEnergy, fornitore di servizi energetici sul territorio. Per consentire la realizzazione dei lavori di restyling, da lunedì 24/4/2023 il punto vendita rimarrà chiuso per alcune settimane, con la riapertura prevista entro le prime settimane di giugno.

Hera

Nel frattempo, i clienti potranno trovare risposta a tutte le esigenze di assistenza, spostandosi di poche centinaia di metri, nel vicino centro commerciale Piazza Grande, in Via F.lli Sanguinazzi 1, sempre a Piove di Sacco. Qui, a partire dal 2 maggio 2023, sarà infatti attivo, accanto all’ingresso principale, al piano terra del complesso, un temporary shop attrezzato per gestire nuove attivazioni, volture, subentri, oltre che per la vendita delle soluzioni sostenibili Hera per il risparmio energetico e la mobilità sostenibile: dalle caldaie a condensazione ai LED, dagli strumenti di ricarica alle e-bikes e ai monopattini elettrici.

Orari

Gli orari di apertura per il punto di contatto all’interno del centro commerciale saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.