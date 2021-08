Banca Adria Colli Euganei, il nuovo presidente è Mauro Giuriolo

Mauro Giuriolo, amministratore di Banca Adria Colli Euganei, è stato nominato venerdì 20 agosto nuovo presidente dal consiglio di amministrazione dell’Istituto.

Giuriolo, classe 1972, residente nella zona di Adria e già amministratire di Banca Adria Colli Euganei dal 2011, sarà affiancato dai due Vicepresidenti Diego Broggiato (vicario) e Raffaele Riondino. Laureato all’Università di Padova in Scienze agrarie, è stato fino al 2018 Presidente dell’Associazione Coldiretti di Rovigo. Ha assunto l’incarico di Consigliere della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e di amministratore del Consorzio Agragio del NordEst. Attualmente è Presidente del Consorzio Polesano Difesa Produzioni agricole e revisore dei conti dell’Associazione Polesana Coltivatori diretti. Spiega Giuriolo: «Ho accettato con senso di responsabilità questo nuovo incarico. Il Consiglio di amministrazione di Banca Adria Colli Euganei rimane un organo di confronto e di indirizzo, che stamattina ha ribadito nei fatti la volontà di voler impegnarsi e di lavorare per la crescita della nostra Banca. La salute e la solidità con cui Banca Adria Colli Euganei si presenta oggi ci dà modo di guardare al mercato e alle nuove sfide del futuro da una posizione privilegiata e con prospettive di valore. Per questo, a nome di tutti i colleghi e del personale che rappresento nelle nuove vesti di presidente, desidero ringraziare il presidente Giovanni Vianello, per tutto ciò che ha fatto per Bancadria prima e pe Banca Adria Colli Euganei nell’ultimo periodo post-fusione. Un progetto, quest’ultimo, lungimirante che ci ha proiettati verso una crescita non solo quantitativa rispetto a dati e masse amministrate, ma soprattutto qualitativa. Oggi, grazie al lavoro fatto negli ultimi due anni, siamo una banca sempre più forte e radicata territorialmente, punto di riferimento dell’economia locale e vero motore di rilancio socio-economico e identitario. Proprio contando su questi presupposti e su questi pilastri continueremo a impegnarci con correttezza per conservare questo valore e per aumentarlo in senso prospettico. L’eredtà che abbiamo ricevuto sarà quindi valorizzata- assicura Giuriolo. I progetti non mancano, le capacità ci sono tutte».

Aggiunge Giuriolo: «I segnali dall’economia che stiamo riscontrando nelle ultime settimane fanno ben sperare- continua il Presidente. Il movimento in tal senso nel nostro territorio è vivace e l’economia dà segni incoraggianti di ripresa. Lo riscontriamo internamente con una decisa inversione di tendenza rispetto alla richiesta di impieghi, che è tornata a salire, e alla propensione verso gli investimenti: ciò significa nel concreto infrastrutture, settore primario, edilizia e artigianato; anche il superbonus ha trainato la voglia di investire di famiglie e imprese. Il fatto che le masse amministrate di Banca Adria Colli Euganei siano cresciute di quasi 600 milioni di euro in appena due anni ci restituisce l’immagine di una Banca dinamica, attiva sul fronte del sostegno al territorio e della capacità di meritare fiducia da parte di soci e clienti. Anche tutto il lavoro che la Direzione di Tiziano Manfrin e della sua squadra ha profuso per qualificare in modo importante la parte di relazione e dei servizi alla clientela, aprendo un punto di consulenza finanziaria e assicurativa a vantaggio dell’intero territorio, è un grande segnale di attenzione. Il nostro impegno dunque è quello di dare priorità in questo momento al traino della ripresa, per consolidare gli ottimi risultati, già sviluppati nell’approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo e della semestrale 2021. Per continuare a costituire il punto di riferimento per soci e clienti e di affidabilità per gli interlocutori economici e istituzionali, con i quali svilupperemo un dialogo sempre più proficuo, con lo sguardo rivolto all’efficienza, alla correttezza dei percorsi strategici, agli aspetti di sostenibilità a tutto tondo».