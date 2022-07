Mega, nuova apertura in provincia di Padova

Giovedì 14 luglio il Gruppo Unicomm inaugura un nuovo supermercato targato MEGA, rinnovando il Famila di Vigonza: oltre 2800 mq di vendita. È la quindicesima apertura dell’insegna MEGA del Gruppo Unicomm (associato SELEX Gruppo Commerciale) che, in pochi anni, si sta facendo conoscere dai clienti per la qualità e la convenienza.

Vigonza

L’inaugurazione di Vigonza, località Busa, arriva al termine della ristrutturazione del punto vendita che precedentemente operava con l’insegna Famila: il negozio era sempre gestito dal Gruppo Unicomm, che ha deciso di rinnovare completamente lo store cambiando anche l’insegna e quindi la tipologia di offerta al cliente. «Siamo presenti a Vigonza da oltre vent’anni - ha dichiarato il Cavaliere Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm, proseguendo - Ma vogliamo continuare a innovare e a rinnovarci, sempre alla ricerca della soluzione migliore per soddisfare i nostri clienti: siamo certi che l’offerta che introdurrà MEGA, con prezzi sempre bassi ma senza venire meno alla qualità dei prodotti, sia proprio quella che serve in questo territorio. All’interno del negozio opereranno ben 45 addetti, perché vogliamo garantire il miglior servizio a chi entra nei nostri punti vendita e perché siamo convinti che siano proprio le persone a fare la differenza».

Mega

«L’insegna MEGA risponde alla crescente domanda di convenienza che sta interessando il nostro Paese – spiega Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – È il terzo MEGA nel padovano, dopo quelli di Este e Maserà: in questa provincia l’arrivo della nostra insegna più giovane è stato particolarmente apprezzato, per cui abbiamo pensato di portarla anche a Vigonza rinnovando un vecchio Famila. I clienti avranno modo di scoprire come MEGA sappia combinare l’attenzione alla qualità che da sempre ci contraddistingue con l’assoluta convenienza rispetto ai competitor».