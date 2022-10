I mercatino padovani per i corsi di riuso nelle scuole

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Fortemente voluti dal Mnistero dell'Istruzione i corsi per l'insegnamento del riuso sono stati affidati a Mercatino, il team di 200 negozi in Italia, capaci di acquisire e poi vendere (come è accaduto nel 2021) ben 9 milioni di oggetti e di abiti che, in condizioni prssochè perfette, sono stati strappati alla spazzatura. Oggi l'usato viene visto in maniera positiva da quasi tutti, Ci si può vestire o ammobiliare la casa con pochi soldi, consapevoli che chi ha portato i propri oggetti, chi li ha venduti e chi li ha acquistati, in un anno, ha èportato ad un giro d'affari di 100 milioni di euro. Un mioracolo imprenditoriale che 27 anni fa vide il primo negozio in tal senso proprio a Padova.