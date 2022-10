In crescita in Italia, ma in calo nel Padovano: lo strano caso del mercato delle auto

Mercato dell’auto “bifronte” a settembre: se a livello nazionale, infatti, su base annua si registra un aumento delle immatricolazioni del 5,4% (seppur dovuto all’aumento delle vetture destinate ai noleggi), non è così a livello Veneto (-16,06%) e, seppur con un dato meno negativo, anche a livello padovano (-12,54%).

Immatricolazioni

Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni, a Padova e provincia, sono state complessivamente 13.645, mentre nell’ultimo mese hanno registrato la cifra di 1.458. «Al di là dei dati ancora negativi che continuano a riguardare la nostra provincia e la nostra regione - commenta Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto dell’Ascom Confcommercio di Padova - c’è un ulteriore aspetto che merita di essere considerato ed è la flessione delle immatricolazioni delle auto elettriche». Colpa del definitivo esaurimento dell'effetto incentivi 2021 e del fatto che gli incentivi 2022 non siano ancora a pieno regime dopo 3-4 mesi dall'attivazione della piattaforma (il decreto è stato pubblicato solo nei giorni scorsi) ma anche dell’aumento del costo dell’energia elettrica. «Viviamo un momento particolarmente critico - continua Ghiraldo - segnato da un susseguirsi di eventi negativi. Eppure le motivazioni per una ripresa del mercato ci sarebbero tutte, a partire dalla assoluta necessità di aggiornare un parco circolante molto vecchio che ha conseguenze drammatiche sia per l’ambiente che per la sicurezza stradale. Necessario poi accelerare la realizzazione dei punti di ricarica pubblici e privati in modo così da dare garanzie a chi sceglie l’elettrico e rivisitare il fisco, in particolare riguardo al regime tributario degli autoveicoli aziendali».