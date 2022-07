Metalmeccanica artigiana in cerca di personale: mancano all'appello 500 figure professionali

Non rallenta la ricerca di personale del comparto metalmeccanico artigiano: secondo i dati diffusi da Excelsior, il sistema informativo per l’occupazione e la formazione di Unioncamere, erano 500 a giugno le figure professionali mancanti nel settore, con una difficoltà di reperimento del 63,5%.

Assunzioni

Il 60% delle assunzioni previste, riguardano le aziende sotto i 49 dipendenti (le imprese artigiane del comparto, in provincia di Padova sono 2.861 ed occupano 11.776 addetti). Il 42,9% del personale ricercato ha meno di 29 anni. Spiega Federico Boin, presidente del Sistema di categoria Meccanica di Confartigianato Imprese Padova: «Si tratta di dati allarmanti che raccontano una situazione che prosegue ormai da molto tempo e alla quale stiamo cercando di trovare una soluzione. Il nostro obiettivo è raccontare ai giovani quale sia il valore aggiunto di un impiego nella metalmeccanica artigiana».

Video

Da questa considerazione è nato un video che in questi giorni l’associazione ha lanciato sui suoi canali social. «Volevamo trasmettere ai ragazzi - aggiunge Boin -la nostra passione per questo lavoro, che portiamo avanti ogni giorno, in ambienti stimolanti, dove non si finisce mai di imparare, circondati da tecnologia all’avanguardia, in luoghi dove opportunità e soddisfazioni sono a portata di mano. Nelle nostre aziende, i collaboratori non sono semplici numeri di matricola, ma risorse fondamentali per realizzare un proficuo gioco di squadra. I giovani che entrano a far parte dei nostri team sono formati con grande attenzione e con la consapevolezza che saranno proprio loro il futuro della metalmeccanica 4.0». Il video è stato realizzato nell’ambito del progetto Ebav “Orientarti: scopri l’artigianato del futuro. Edizione metalmeccanica”. È disponibile nel canale Youtube di Confartigianato Imprese Padova, a questo link.