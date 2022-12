Metalmeccanici in corteo contro la finanziaria: «A rimetterci sempre le fasce più deboli»

Circa un migliaio di lavoratori si sono dati appuntamento in piazza Garibaldi da tutta la provincia nella giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cgil - Fiom contro la legge di bilancio. Una settimana in cui in tutte le regioni italiane, da sud a nord, si è scelto di tornare in piazza. «È una manovra che sposta le risorse dal lavoro dipendente verso il lavoro autonomo, anzi verso i ceti più alti del lavoro autonomo. L'idea poi di ripristinare il voucher aumenta il lavoro precario», commenta Fabio Marturano della Cgil. Loris Scarpa nel suo intervento nel comizio a termine del corteo ha fatto notare che «l'Italia è il primo paese per evasione fiscale in Europa, siamo oltre i 130miliardi l'anno, gran parte della ricchezza che produciamo va in tasca a poche persone. Nell'ultimo anno e mezzo siamo arrivati a sei milioni di poveri. La finanziaria a questi temi non risponde». Presenti tanti esponenti sindacali e della sinistra, da Paolo Benvegnù a Luca Lendaro fino alla ex consigliera Daniela Ruffini. In corteo anche la consigliera comunale Marta Nalin e l'assessora al sociale con delega al lavoro, Margherita Colonnello. «Lavoro e sociale non possono che andare insieme, dalla parte dei cittadini e delle cittadine che pretendono risposte e maggiori diritti».