Metalmeccanici in sciopero: anche a Padova corteo dei lavoratori

«Il 14 dicembre scioperiamo perché secondo noi è necessario che ci siano riforme vere, ispirate dai criteri di solidarietà e giustizia sociale e di redistribuzione della ricchezza, fondate sulla qualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su nuove politiche industriali ed energetiche capaci di prospettare un futuro per il Paese, sulla trasformazione digitale e la riconversione verde, su uno stato sociale più forte e qualificato e per una tassazione più giusta che non penalizzi dipendenti e pensionati, basata sul progresso di tutti», ha dichiarato il segretario generale della Fiom Cgil Padova, Loris Scarpa.

Aziende

Nella provincia di Padova le RSU delle seguenti aziende metalmeccaniche hanno aggiunto ulteriori 4 ore di sciopero, per un totale di 8 ore di sciopero, anche da sole come FIOM: Zilmet Limena via Colpi e via Visco, Arneg, Acciaierie Venete, Carraro Drivetch e Carraro Spa, Uniflair, ZF, De Angeli prodotti, Circet, Epta Solesino, Hitachi, Parker Hiross, Dab Pumps, Toffac, Acciaierie d'Italia, Aluminium Die Casting, Carel Industries, All.co Padova, Fast, Komatsu, VDZ, Almaviva Reactive Kline, Metal's, Meccanica Veneta, Hiref, Bedeschi Limena, VDC.

Corteo

In tutte le altre aziende metalmeccaniche in cui è presente RSU FIOM sono state indette le 4 ore di sciopero previste a livello regionale e provinciale. Inoltre, mercoledì 13 dicembre si sono tenute unitariamente le assemblee della Fiom Cgil e della Filt Cgil in Carraro Drivetech: lavoratori e lavoratrici dipendenti si sono riuniti con i lavoratori della ditta in appalto che si occupa della logistica, per parlare insieme delle ragioni delle 8 ore di sciopero. Oltre allo sciopero generale è prevista a Padova per mercoledì 14 una manifestazione con corteo che partirà alle 9.45 da Piazza Garibaldi e terminerà in piazza Antenore a cui aderiranno lavoratrici e lavoratori di tutte le categorie della Cgil di Padova.