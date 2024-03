Monica Soranzo confermata alla guida di Padova Hotels Federalberghi

Monica Soranzo, contitolare dell’Hotel Piroga di Selvazzano Dentro, si conferma alla guida di Padova Hotels Federalberghi. Ad eleggerla è stata l’assemblea degli albergatori dell’Ascom Confcommercio convocata questa mattina nella sede dell’associazione in piazza Bardella.

Con Soranzo, a rappresentare l’hotellerie di Padova e del territorio provinciale (con l’esclusione dell’area termale che ha una propria specificità), un consiglio formato da Giorgio Boaretto (Hotel Galileo); Alessandro Salmaso (Hotel Al Cason); Gabriele Ioseffini (Hotel Casa del Pellegrino); Sabrina Malachin (Hotel Giotto); Francesco Amato (Hotel Al Fagiano); Michele Carretta (Hotel Beatrice d’Este); Filippo Sabbadin (Hotel Al Pino Verde di Camposampiero). «Veniamo da un 2023 complessivamente positivo - ha detto la presidente - e le prospettive del 2024 si mantengono buone. Merito della ripresa generale del turismo in Italia ma, per quanto ci riguarda più da vicino, merito di Urbs Picta che ha avuto il pregio di concentrare l’attenzione su Padova mettendone in risalto i molti “plus” che la caratterizzano». Ormai sui livelli del pre-covid, il turismo padovano guarda ora ai prossimi mesi con rinnovata fiducia.

«L’arrivo del Giro d’Italia - ha proseguito Soranzo - sarà un’ottima occasione per dare di Padova un’immagine a tutto tondo, ma contiamo molto, in termini strutturali, anche sullo sviluppo dell’attività del Centro Congressi, un’iniziativa che, se proseguirà il trend positivo del primo periodo di attività, avrà riflessi significativi non solo sul nostro settore, ma anche per il commercio in senso più generale». Infine un auspicio: quello che si possa arrivare a quell’Arena della Musica prospettata dal presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin. «Ogni volta che in città - ha concluso la presidente - viene calendarizzato un concerto, l’indice di occupazione delle nostre sale, aumenta».