Montegrotto Terme alla fiera mondiale del Turismo a Berlino

Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme ma anche presidente di EHTTA, l’Associazione Europea delle Città Storiche Termali, sarà a Berlino dal 5 al 7 marzo per partecipare a ITB Berlin, la più grande fiera del turismo al mondo. A ITB Berlin saranno presenti oltre 5.500 espositori provenienti da 165 paesi.

L'Associazione Europea delle Città Storiche Termali (EHTTA) sarà presente nel padiglione Medical&Health, in uno stand dove - insieme a Montegrotto Terme - saranno presenti Baden bei Wien (Austria), Budapest Spas (Ungheria), Associazione Catalana delle Città Termali (Catalogna/Spagna), Provincia di Ourense (Spagna), Terme di Pozar, Città di Almopia (Grecia), Route des Villes d'Eaux du Massif Central (Francia).

Per Riccardo Mortandello, si tratta della prima partecipazione nel nuovo ruolo di presidente di EHTTA, a questa fiera internazionale del turismo: «EHTTA - afferma - svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l'eccellenza culturale e ambientale delle nostre destinazioni. Le nostre città sono sempre state luoghi di cultura e creatività, di grande architettura e di un imponente patrimonio, e allo stesso tempo sono destinazioni sanitarie, che uniscono turismo, sport, salute e benessere. La sfida è proporre tutto questo anche in una prospettiva nuova e alternativa, soprattutto per le giovani generazioni, ricollegando il tutto anche ad un turismo culturale. L’obiettivo, anche attraverso questa partecipazione all’ITB Berlin, risiede proprio nella capacità di interagire con altre aree di attrazione turistica a livello europeo e globale, per sviluppare percorsi esperienziali integrati, che possano fare delle nostre città termali un unico grande network».

«Un ringraziamento particolare - aggiunge - va al Consorzio Terme Colli Marketing che ha fornito brochure, opuscoli, nonché messo a disposizione una hostess per illustrare il prodotto termale che la nostra città offre».

Come partner della città di Montegrotto Terme parteciperà alla fiera anche la società Aquaemotion che ha sede nel territorio e che propone varie attività soprattutto in acqua termale. Aquaemotion intratterrà i visitatori della fiera con attività legate al mondo dello sport e dell’acquafitness, illustrando i benefici a livello psicofisico che lo sport praticato in acqua termale può portare.