Lavoro, scontro Mortandello - Bertin. Il sindaco: «Basta risparmi su personale». Ascom: «Uscita fuori luogo»

Il primo maggio scorso, in occasione della festa dei lavoratori, il primo cittadino Riccardo Mortandello ha fatto un intervento, sui suoi canali social e ripreso da diversi organi di stampa, in cui fa delle considerazioni affatto banali sul tema della carenza di lavoratori nel comparto termale.

Lavoro

Il tema, molto dibattuto su alcuni giornali che da anni mettono al centro della carenza di personale, viene quasi sempre declinato in un solo modo. La colpa, mediamente, sarebbe proprio dei lavoratori che avrebbero poca voglia di lavorare e di fare sacrifici. In più, con gli affitti alle stelle, le persone sono poco propense a trasferirsi per i lavori stagionali. Una spiegazione che non piace a Mortandello: «Dignità professionale e retributiva non sono da tempo principi cardine, così tanti lavoratori hanno scelto di collocarsi in altro modo. Istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria, devono affrontare davvero questa questione. Le paghe dei lavoratori alberghieri sono troppo basse. Urge un confronto e una profonda riflessione. Tra poco si rischia di non avere più lavoratori o peggio ancora di averne ma non formati», ha evidenziato Mortandello preoccupato anche che l'alto standard al quale sono abituati i frequentatori delle terme, si possa abbassare. «Poco mi costa, più mi conviene, è stato per tanto tempoil motto di qualcuno. Soprattutto un epoca di vacche grasse si è sempre guardato a risparmiare sul personale. Ma questa è una scorciatoia pericolosissima. Ma non può essere serio dire che offrendo facilitazioni sugli alloggi si risolverebbe il problema». Il sindaco di Montegrotto insiste su questo: «Saremo sempre dalla parte dei lavoratori che chiedono dignità. Dobbiamo vigilare sullo stato di salute dei diritti in Italia. Va premiato chi investe con principi imprenditoriali etici, garantendo a chi lavora di poter vivere una vita dignitosa».

Attacco

A Patrizio Bertin, presidente di Ascom, le dichiarazioni del sindaco Mortandello non sono piaciute, come era prevedibile. «Adombrare che le terme siano una sorta di “terra di nessuno” dove le regole vengono sistematicamente by-passate e lo sfruttamento sia una componente dell’economia locale, questo, francamente, è inaccettabile». Bertin è molto critico con Mortandello:«Non fa un bel servizio al buon nome del suo Comune, per cui se qualche eco negativa andrà a finire anche sulla stampa nazionale, i cittadini e gli operatori sampietrini (non solo quelli direttamente impegnati nel termalismo) sanno chi devono ringraziare. Quando uno afferma che c’è “sfruttamento negli orari di lavoro”, che ci sono “inquadramenti di reddito ai limiti della legalità” e che ci può essere “pagamento non sempre regolare di eventuali straordinari”, non ci si rivolge alla stampa, ma si va dritti in Procura della Repubblica a denunciare ciò di cui si è a conoscenza. Ancor di più se ad essere “informato dei fatti” è un sindaco. Non trova di meglio che accusare gli albergatori termali di essere loro stessi la causa delle loro difficoltà».

Replica

Mortandello ha immediatamente replicato: «Siamo abituati a conoscere Ascom più come partito politico che come associazione di categogira, è da anni che ci fa opposizione», ha commentato il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello riferendosi alle critiche lanciategli da Patrizio Bertin. Il presidente di Ascom, a fronte delle considerazioni fatte in occasione del primo maggio dal primo cittadino di Montegrotto, ha dichiarato che sarebbe bene denunciare alle autorità se ci sono sifuazioni che non rispettano la legalità rispetto ai lavoratori impiegati negli alberghi del comparto termale. «Non è questione di andare o meno in procura, ma bisognerebbe ascoltare di più i lavoratori, cosa che ascom non fa. Da parte nostra ci sarà sempre la tutela massima anche dei tanti imprenditori alberghieri del nostro teerritorio che, riconoscendo dignità professionale e retributiva, riempiono gli alberghi. Che poi sono anche quelli che lavorano di più». Intanto anche il sindacato Saltae Ugl, che ha espresso la sua vicinanza al sindaco di Montegrotto, fa sapere che sono diversi mesi che hanno chiesto un incontro proprio con Ascom e gli imprenditori del comparto termale ma non è mai arrivata una risposta.