Mortandello: «Tuteliamo il Serprino e il nostro territorio con l’unità del Consorzio»

Tutelare il Serprino e difendere il territorio con l’unità del Consorzio dei Vini dei Colli Euganei. Il sindaco di Montegrotto Terme, da anni attivo per la tutela e la promozione dei vini dei Colli visti anche come veicolo di promozione turistica, lancia un appello alle parti affinché nella querelle sul divieto di impiantare nuovi vigneti di glera per Serprino si ragioni assieme e si ritrovi un’unità. «Credo che la volontà di tutti sia quella di evitare di essere invasi dal prosecco e di mantenere alto il valore del Serprino. Nella discussione, legittima, bisogna evitare di smembrare il Consorzio dei vini dei Colli Euganei, perché così faremo solo il gioco di chi vuole un territorio debole. Bisogna restare uniti nella consapevolezza che certe dinamiche - che sono prettamente di natura economica - vanno gestite».

«In questo frangente - prosegue Mortandello - sono convinto che più che un confronto sui media serva un confronto interno a livello tecnico, a livello imprenditoriale tra chi in questi anni si è reso protagonista di un aumento della qualità dell'indotto vitivinicolo dei Colli Euganei».

«Sono fiducioso - conclude il sindaco di Montegrotto - sul fatto che possa prevalere il buon senso. Come parte politica siamo a disposizione per fare tutto ciò che è necessario per la tutela, per la salvaguardia, la promozione, per l'incentivazione al consumo del Serprino. Come città di Montegrotto Terme, oltre al video fatto con tutti i sindaci dei Colli Euganei un anno fa, abbiamo anche deciso di personalizzare alcun bottiglie di vino prodotte da aziende vitivinicole di Montegrotto Terme con il brand della destinazione turistica Terme Colli Euganei, quindi con logo con il nome Montegrotto Terme Colli Euganei Natural Park, perché il vino può essere un viatico, non solo di promozione economica, ma anche di promozione turistica».