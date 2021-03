Lutto in Confartigianato Imprese Padova: è scomparso Gianluigi Tecchio

Si è spento venerdì 12 marzo all’età di novant’anni Gianluigi Tecchio, titolare dell’azienda Agrotec di Ospedaletto Euganeo, per molti anni figura di spicco dell’Unione Provinciale Artigiani (oggi Confartigianato Imprese Padova), associazione della quale aveva assunto la guida per un anno - tra il 2008 e il 2009 - prima dell’elezione dell’attuale presidente Roberto Boschetto.

Gianluigi Tecchio

Spiega il presidente Roberto Boschetto: «Mi unisco al dolore della famiglia per la perdita di un grande protagonista dell’artigianato padovano. Gianluigi era per tutti noi un punto di riferimento autorevole, tanto che per molti anni è stato tra i saggi della nostra associazione». In molti lo ricordano come un’autentica guida: «È stato - commenta Gianluca Dall’Aglio, presidente del Mandamento di Montagnana di Confartigianato - un esempio di grande imprenditore, oltre che un amico sincero. Nonostante l’età, il suo sguardo era sempre puntato al futuro. Per tutti noi la sua scomparsa rappresenta una grave perdita». Il suo impegno associativo non è mai venuto a mancare neppure negli ultimi anni, nei quali è stato componente attivo di Anap, l’associazione degli anziani e pensionati legata a Confartigianato: «Era sempre presente alle nostre iniziative - spiega il Presidente di Anap Padova Raffaele Zordanazzo - il suo impegno, la sua serietà e la sua autorevolezza hanno sempre fatto di Gianluigi un vero saggio del nostro sistema associativo. A lui abbiamo sempre fatto riferimento con fiducia».