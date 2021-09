Nasce lo sportello bandi

Al via mercoledì 8 settembre, a Montegrotto Terme, lo “Sportello bandi” di Confartigianato Imprese Padova. L’associazione di categoria, in accordo con l’Amministrazione comunale, vuole dare un segnale concreto per aiutare gli imprenditori del territorio ad agganciare la ripresa post Covid-19.

Sportello

«Allo sportello - spiega il sindaco di Montegrotto Terme - sarà possibile avere informazioni sulla presentazione dei bandi locali, regionali ed europei, sulla pre-analisi gratuita circa la possibilità per le aziende di accedere ai contributi e l’analisi della descrizione dell’idea progettuale e dell’investimento. Ringrazio Confartigianato imprese per questa collaborazione importante per lo sviluppo del nostro territorio». Il servizio sarà attivo il primo mercoledì del mese nella sede comunale, in Piazza Roma 1, dalle 10 alle 13 (8 settembre, 6 ottobre, 3 novembre, 1 dicembre). L’accesso sarà su prenotazione (bandi@upa.padova.it).

Imprese

«Per noi – spiega il Presidente del mandamento, Donato Pedron- è molto importante, in questo momento, promuovere e veicolare, insieme ai Comuni del territorio, dei servizi che rappresentino un aiuto concreto per chi fa impresa, in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo». Grazie al personale specializzato di Confartigianato Imprese Padova, gli imprenditori avranno puntuali informazioni in merito ai bandi aperti ed un aiuto in ogni fase dell’iter procedurale della pratica di richiesta di contributo,.