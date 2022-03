Nei negozi Despar la colomba solidale in nome del piccolo Carlo Alberto

A partire da martedì 15 marzo nei 17 negozi diretti Despar, Eurospar e Interspar di Padova e provincia saranno in vendita 500 colombe pasquali della pasticceria «Fraccaro» di Castelfranco Veneto (TV). Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Luca Ometto Onlus, realtà padovana impegnata nell’aiutare le persone colpite da glioblastoma dando loro la speranza di una possibile cura.

Raccolta fondi

I fondi raccolti dalla vendita delle colombe pasquali saranno destinati a sostenere un nuovo impegno dell’associazione padovana: si tratta del progetto “Piccolo Principe” nato per finanziare lo studio sugli arresti cardiaci e la morte improvvisa nei bambini. Un’iniziativa nata per volontà della famiglia di Carlo Alberto Conte, scomparso improvvisamente a 12 anni lo scorso gennaio dopo aver accusato un malore durante una corsa campestre.

Solidarietà

Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto, ha commentato: «Il legame con il territorio e con le sue persone è nel DNA della nostra azienda. Per questo abbiamo deciso di collaborare alla raccolta fondi destinati alla ricerca sulle morti improvvise nei giovani mettendo in vendita nei nostri punti vendita padovani le colombe della solidarietà. È questo il nostro modo di lanciare un messaggio di vicinanza alle persone e di continuare nella missione della nostra azienda di essere parte integrante delle comunità in cui si inserisce e avere un ruolo attivo nella società attraverso il sostegno a progetti e iniziative solidali su cui la nostra realtà è costantemente impegnata».

Luca Ometto Onlus

«È la prima iniziativa che organizziamo in memoria di Carlo Alberto - ha dichiarato Valentina Ometto, Presidente dell’Associazione Luca Ometto Onlus e mamma del giovane atleta - ed è l’unica cosa che posso fare per dare un senso a questa tragedia. È il nostro modo concreto di sostenere la ricerca contro le morti improvvise dei bambini e dei ragazzi. Stiamo seguendo la strada che ci aveva indicato Carlo Alberto, in un discorso che avevamo fatto proprio il giorno prima della corsa. Mi aveva detto che dovevamo darci ancora più da fare, proponendo proprio le colombe solidali come nuova iniziativa per sostenere l’associazione. Lui era così, aveva un acume da adulto, uno spirito capace di guardare al futuro, come suo zio. Il progetto “Piccolo Principe” è il modo migliore per continuare a far vivere i valori di solidarietà, aiuto e condivisione che Carlo Alberto portava in tutto quello che faceva».

Colombe

Le colombe saranno riconoscibili per la particolare etichetta “Sostieni il progetto Piccolo Principe – La Stella della Ricerca di Carlo Alberto” e saranno in vendita al prezzo di 15 euro dal 15 marzo nei Despar di via Savona, via Vergerio, via Marin, Piazzetta Sartori, Galleria Ezzelino, Piazza Frutti, Prato della Valle; negli Eurospar di via Monte Cengio, via Gattamelata, via Cernaia, via V. Monti (Guizza), via Del Santo (Limena) e negli Interspar di Piazzale Michelangelo (Abano), via Pontevigodarzere (ex Saimp), via della Provvidenza (Sarmeola), via Verga (Albignasego), via Udine (Vigonza).