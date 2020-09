Nata la nuova società integrata delle Camere di Commercio di Padova, Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno

Maggiore forza e sostegno alle imprese padovane e venete per essere sempre più protagoniste sul mercato globale: la Camera di Commercio di Padova aderisce e partecipa alla nascita della nuova società consortile New.Co delle Camere di Commercio di Venezia Rovigo e di Treviso - Belluno e, appunto, Padova, organizzata nella forma “in house providing”, con l’obiettivo di offrire supporto e servizio alle imprese venete - in particolare Pmi - che operano nel mercato globale al fine di espandere le loro quote di commercio internazionale e incrementare l’esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all’estero.

Nascita

La società avrà come presidente Mario Pozza e come direttore Franco Conzato oltre a un Cda di 5 membri in via di definizione. Il capitale sociale di partenza è di 700 mila euro. Per il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, la costituzione della New.Co «è il risultato di un lungo percorso che vede tre costitutori uniti per la nascita di una nuova Società regionale per l’internazionalizzazione grazie all’integrazione d’intenti fra le tre Camere di Commercio di Padova, Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno con la regia di Unioncamere Veneto. Questo nuovo approccio mette a frutto una ultradecennale esperienza delle nostre strutture, in primis Promex, che ha visto da sempre un rapporto molto forte con gli Uffici ICE e il Sistema delle Camere di commercio italiane all’estero. Siamo di fronte alla nascita di una Società regionale che razionalizza e accomuna volontà e obiettivi di più Camere di commercio della stessa regione per puntare a un unico grande traguardo: essere sempre più di supporto alle imprese lungo le rotte dell’internazionalizzazione e anche a livello di promuovere percorsi di incoming. Tutto ciò, sempre in linea con la riforma voluta dal Ministero puntando a collaborare in maniera sempre più costruttiva con l’Ente Regione e i Ministeri competenti. Soprattutto alla luce di questi nuovi scenari imposti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con tutte le pesanti conseguenze che ne derivano per le nostre imprese, la vera sfida da cogliere sarà infatti quella di coordinare e integrare a livello regionale la visione nazionale e la valorizzazione territoriale attraverso un approccio integrato della promozione del nostro territorio veneto sui mercati esteri. In questo quadro, sarà perciò strategico riuscire a raccordare le azioni e gli obiettivi delle Camere di Commercio venete con la strategia di sostegno pubblico alle imprese che operano già, o intendono inserirsi nei mercati internazionali attraverso importanti risorse messe a disposizione dal Governo per imprimere al sistema produttivo un nuovo slancio».

New.Co

La New.Co offrirà servizi qualificati e differenziati per tipologia di impresa, che riguardano l’informazione e la formazione, ma anche innovativi come la digitalizzazione e la realizzazione di un sistema di telepresentazione, una “digital showroom” attrezzata per la promozione virtuale dei prodotti di eccellenza delle imprese. Oltre a servizi di assistenza finanziaria in collaborazione con Sace-Simest, finanziamenti comunitari favoriti dall’apertura di uno sportello Veneto a Bruxelles, per offrire a tutte le 432 mila aziende venete l’accesso a un percorso mirato a rafforzare la loro competitività. Per far fronte al sempre mutevole contesto di riferimento internazionale la New. Co. opererà sulla scorta di programmi attuati d’intesa con le Camere di Commercio del Veneto e della Regione Veneto, assieme a tutte le Associazioni di categoria per un indirizzo concordato e unitario. La società svolgerà una funzione di raccordo con le rappresentanze diplomatiche e consolari nel mondo, Agenzia ICE e tutti i soggetti che si occupano di export, attuando in modo sinergico la promozione veneta sui mercati esteri più dinamici con l’intento di dare un impulso alla crescita e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, sostenere gli sforzi imprenditoriali, condividere azioni e obiettivi, razionalizzare gli interventi e, in ultimo, creare nuove e migliori sinergie fra la dimensione pubblica e quella privata imprenditoriale, offrendo servizi a tutte le tipologie di imprese che caratterizzano la nostra regione: imprese con nessuna o scarsa attività di esportazione, imprese mediamente orientate all’export e imprese fortemente orientate all’export. In particolare la New.Co potrà diventare un punto di riferimento ed un supporto per la rete di Camere di Commercio Italiane all’estero costituite dagli imprenditori italiani che operano all’estero testimoniando la capacità del nostro sistema di vincere la sfida dell’export e, allo stesso tempo, agire in modo integrato con l’Ice per la valorizzazione delle azioni di promozione del Made in Italy.

Rete compatta

La creazione di una rete compatta e coesa attorno alla New. Co significa riuscire a rappresentare nel mondo, in modo unitario, la molteplicità delle caratteristiche economiche e culturali delle nostra regione superando la logica della frammentazione e interloquendo, da un punto di vista politico istituzionale, con le più importanti controparti istituzionali estere per agevolare rapporti di continuità di medio e lungo periodo a favore delle imprese, ma anche sviluppando progetti e iniziative strategiche con SACE, SIMEST - Cassa depositi e prestiti, ma anche con interlocutori istituzionali di peso come le rappresentanze governative estere in Italia, ONU, UNCTAD, UNIDO, ecc.. La nuova società si pone anche l’ambizioso obiettivo di riuscire ad attrarre investimenti esteri in Veneto, considerando questa materia come una nuova modalità di promozione internazionale, peraltro prevista nell’Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete, Asse 2 “Attrattività e competitività dei territori anche dal punto di vista turistico” mediante la creazione di un network istituzionale per il tramite delle Camere di Commercio e la Regione del Veneto, al fine di fornire una risposta alla domanda di investimento estera in sinergia con gli organismi associati e le altre istituzioni competenti, in primis i Comuni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orientamento

La New. Co si occuperà anche di fornire un orientamento ai mercati attraverso qualificati percorsi formativi, ma anche su nuove tematiche di commercio estero, messe in luce proprio dalla crisi economica causata dalla pandemia Covid-19, come il blocco dei confini per il trasporto delle merci, disposizioni per l'importazione e commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sui mancati pagamenti di clienti esteri, sulla possibilità di attestazione delle "causa di forza maggiore" congiuntamente ad azioni di coaching, inteso come accompagnamento formativo personalizzato. Infine, la legge di riforma 219/2016 (Art. 2 d bis) delle Camere di commercio ha dato al Sistema camerale delle nuove competenze quali la “valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti” aprendo nuovi scenari di competenza anche per la New. Co, proprio in una regione come il Veneto fortemente orientata al turismo. La promozione regionale infatti, pur usando il nome di Venezia come catalizzatore, ha lo scopo di creare un brand regionale la cui forza è nella molteplicità dell’offerta di servizi e territori