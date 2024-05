L'importanza dei giovani nello sviluppo di un'azienda

Nella splendida cornice di villa Valmarana a Noventa Padovana si è svolto oggi 27 maggio un interessante incontro incentrato sul tema dell'occupazione. Nel corso dei lavori, l'Ascom Day Young ha provato a fornire risposte ad una delle maggiori necessità delle imprese. "Come attrarre talenti in azienda, ovvero, come le politiche inclusive generano un vantaggio competitivo". «Se per le passate generazioni il successo sociale coincideva con l'affermazione sul lavoro - ha riferito Nicola Bertin

presidente di Servizi & Sviluppo Ascom Padova - per le giovani generazioni sono altri i valori che intendono perseguire: lavoro gratificante, sostenibilità, tempo libero».

La mattinata di lavori

Aperto dal saluto del sindaco di Noventa Marcello Bano, al Day Young dell'Ascom Confcommercio si sono susseguiti gli interventi di Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom e di Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio. Da entrambi la convinzione che in azienda il fattore "giovane" sia fondamentale non solo in chiave di ricambio generazionale, ma soprattutto di osmosi tra collaboratori "vecchi" e collaboratori "nuovi". Prima di loro la presidente del gruppo giovani, Anna D'Amico, nel presentare l'iniziativa, non ha mancato di sottolineare come il nuovo consiglio, molto motivato e coeso, di iniziative del tipo ne abbia in animo parecchie a dimostrazione di una vivacità che, a margine dei lavori, è stata confermata anche dal vicepresidente nazionale dei giovani di Confcommercio, Emanuel Baldo. La mattinata è proseguita con la tavola rotonda animata da Nicola Bertin, da Claudia Capuani, responsabile amministrazione e gestione del personale di IC Outsourcing, da Erica Lion, legal counsel per Gottardo Spa e da Antonio Sanguin, presidente di Fip Articoli Tecnici. Sulla “Certificazione per la Parità di genere e altri strumenti per lo sviluppo aziendale” si è invece soffermata Elisa Giacometti dell’area risorse umane e sviluppo organizzativo di Ascom Servizi mentre a chiudere i lavori è stato il vicepresidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Riccardo Capitanio che, partendo da una sorta di "amarcord" relativamente ai suoi trascorsi di presidente del

Gruppo, ha evidenziato i progressi fatti in termini di organizzazione e di piena adesione alle tematiche sul tappeto da parte dei suoi "eredi". Da rilevare che “Ascom Day Young” è stato promosso nel quadro del programma FSE+PR Veneto - P.A.R.I. Progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l’equilibrio di genere.