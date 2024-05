Nuova acquisizione per Grafica Veneta negli Usa: è sua la maggioranza di P.A. Hutchison

Grafica Veneta Group incrementa ulteriormente la propria presenza negli Stati Uniti. Il gruppo infatti ha sottoscritto l'accordo per l'acquisizione della maggioranza di P.A. Hutchison (PAH), storica azienda fondata 113 anni fa da Philip Alvord Hutchinson, che è il bisnonno dell’attuale presidente. La società ha sede in Pennsylvania ed è specializzata nella realizzazione di libri scolastici e per la didattica.

Con la nuova acquisizione il gruppo guidato dal manager patavino Fabio Franceschi mette a segno un ulteriore passo nel percorso di sviluppo internazionale, iniziato nel 2021 con la prima acquisizione di Lake Book Manufacturing, che ha sede a Melrose Park, in Illinois, dando il via così anche alla crescita nel mercato dell'editoria scolastica americana. Per Grafica Veneta Group il mercato dell'editoria scolastica negli Stati Uniti è strategico e con la nuova acquisizione permetterà di ampliare ulteriormente la gamma di servizi e prodotti offerti ai clienti attuali e in prospettiva. Si prevede che in pochi anni si potrà incrementare la capacità produttiva, passando da 50 milioni di libri prodotti nello stabilimento in Pennsylvania a oltre 100 milioni.

«La nostra presenza e la nostra attenzione al mercato americano sono forti e tali rimarranno in futuro - ha dichiarato Franceschi - riteniamo che questo mercato sia strategico per realizzare appieno le potenzialità del Gruppo, grazie anche alla nostra cultura che combina qualità, sostenibilità del prodotto e servizi flessibili di alto valore, caratteristiche che si rivelano sempre più fondamentali e imprescindibili per le esigenze editoriali del mercato attuale. Con Chris Hutchison c’è stata grande sintonia fin dal primo momento che – velocemente - si è tramutata in entusiasmo per le nuove opportunità che questa operazione porterà per tutto il gruppo». Soddisfatto anche Hutchison, che ha commentato: «Da rappresentante della quarta generazione sono davvero elettrizzato di poter tramandare il lascito della famiglia Hutchison con GV Group. Assieme ad Erin Jones lavorerò con Lake Book Manufacturing e Grafica Veneta per offrire un servizio di stampa rafforzato e migliorato agli editori nel mondo».