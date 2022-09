Olivo Tappeti, una festa per i 40 anni di attività

Era il 1982 quando Marcello Olivo diede vita alla sua azienda dedicata alla vendita di articoli per la casa. Nel 1993, dopo l’ingresso in azienda del figlio Matteo, nasce Pepito, il primo tappeto prodotto dalla Olivo. Si trattava di un tappeto da cucina, prodotto e commercializzato in 5 misure differenti. Il successo ottenuto dalla vendita di Pepito è notevole, produrre tappeti diventa l’obiettivo della famiglia Olivo. Una strada perseguita con passione, costanza e continua ricerca.

24 Paesi

Oggi Olivo Tappeti non solo è azienda leader del settore nel sud Europa, ha anche raggiunto traguardi importanti intrecciando relazioni commerciali con oltre 24 paesi nel mondo. Al quarantesimo compleanno dell’azienda, Marcello Olivo, con i figli Matteo e Francesco, afferma con orgoglio: «Dai nostri magazzini esce un tappeto ogni cinque secondi». Un vero e proprio record produttivo che evidenzia il successo che l’azienda riesce ad ottenere nel mercato di riferimento. Colonne portanti del business di Olivo Tappeti sono la continua innovazione tecnica e la costante attenzione alle necessità del cliente. L’azienda, infatti, crea dei prodotti che rispondono efficacemente ai bisogni di privati e aziende. In particolare, per queste ultime, viene offerta la possibilità di ottenere uno zerbino professionale, su misura e personalizzato con il proprio logo.

Tappeti

Per quanto concerne il design, i tappeti Olivo vengono creati seguendo le tendenze della moda e dell’home décor per dare vita ad un prodotto sempre nuovo e al passo con i tempi. Il raggiungimento del quarantesimo anno di attività dell’azienda è motivo di orgoglio non solo per la famiglia Olivo. Si tratta infatti di un esempio positivo per il territorio, segno del notevole impatto che la produzione made in Italy riesce ad avere nel mercato internazionale. Il successo di un’azienda storica, inoltre, evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle necessità del cliente e di procedere alla costante innovazione del prodotto.

Carmignano di Brenta

Il Sindaco di Carmignano di Brenta ha dichiarato: «Osservare la Olivo Tappeti raggiungere questo traguardo è motivo di orgoglio per me e tutta l’Amministrazione Comunale. L’attenzione alle imprese è uno dei nostri obiettivi principali e ci dedichiamo con costanza al benessere delle aziende del territorio. Alla famiglia Olivo vanno i miei più sinceri auguri per questo traguardo raggiunto, nella speranza che possano continuare ad essere un’eccellenza di Carmignano di Brenta».