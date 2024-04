Oltre trecento delegati veneti all’assemblea nazionale Cisl: «Sicurezza, serve una strategia nazionale»

Oltre trecento delegati e delegate, rappresentanti per la sicurezza e sindacalisti partiti dal Veneto hanno partecipato venerdì mattina a Roma all’Assemblea nazionale di Cisl, per chiedere una grande strategia nazionale che ponga fine alle morti e agli infortuni nel lavoro vedendo uniti sindacati, imprese e istituzioni. L’iniziativa ha voluto dare ulteriore impulso alla mobilitazione di Cisl “Fermiamo la scia di sangue”, che in questi mesi ha visto svolgersi pure nella nostra regione numerose assemblee e iniziative nei luoghi di lavoro e sui territori allo scopo di sensibilizzare istituzioni, imprese, lavoratori e lavoratrici sull’emergenza. La mobilitazione ritorna poi sui territori: prossimo appuntamento per le regioni di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sarà venerdì 19 aprile 2024, al Crowne Plaza hotel di Padova.

«Continuano a verificarsi morti sul lavoro, come abbiamo visto purtroppo con l’infortunio mortale avvenuto a Mestre la scorsa settimana e la recente tragedia della centrale idroelettrica di Suviana che conta tra le vittime un padovano e tra i feriti gravi un veneziano. Per questo insistiamo a ribadire che è il momento di cambiare passo in modo deciso, per imprimere una reale e incisiva inversione di rotta che ancora non si vede» dichiara Gianfranco Refosco, segretario generale di Cisl Veneto. «La ripresa del dialogo con il Governo in merito al dossier salute e sicurezza e le nuove misure contenute nel decreto legge 19 senz’altro rispondono alla nostra mobilitazione e alle nostre proposte. Ma non potremo dirci soddisfatti finché non sarà messa in campo una strategia nazionale organica e partecipata dal sindacato e dalle imprese, per costruire un dialogo costante e non solo episodico allo scopo di fermare l’intollerabile perdita di vite e gli infortuni, che impattano spesso in misura definitiva sulla vita delle persone e delle loro famiglie, e promuovere davvero una cultura della sicurezza e della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro».

La finalità di Cisl è chiedere al Parlamento di migliorare e rafforzare i contenuti del decreto legge 19 che prevede, tra le novità più rilevanti, un rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, ma soprattutto misure di prevenzione e di contrasto al lavoro irregolare (con l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro) e un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (patente a crediti). Fondamentale per il sindacato anche promuovere un patto che sblocchi investimenti e riforme, faccia evolvere le relazioni industriali e sociali, unisca il Paese in un percorso di civiltà, democrazia economica, partecipazione e sviluppo.