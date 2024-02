Otto aziende padovane al salone mondiale dell'intelligenza artificiale di Parigi

È tutto pronto per l’edizione 2024 del WAICF, il Festival mondiale dell’intelligenza artificiale. Dall’8 al 10 febbraio, il Palais des Festival di Cannes si trasformerà nell’epicentro dell’AI globale. Per tre giorni, al World Artificial Intelligence Cannes Festival sarà possibile incontrare i decision-maker e gli innovatori del settore, andando alla scoperta di tecnologie all’avanguardia e delle strategie rivoluzionarie che stanno plasmando il futuro.

All’appuntamento sarà presente anche una delegazione di 12 imprese venete (8 delle quali padovane e, fra queste, 3 sono spin-off dell’Università). La missione è organizzata da Venicepromex e Veneto Più grazie al contributo della Regione Veneto e alla proposta progettuale di Confapi. All’appuntamento sono attesi circa 16.000 visitatori, con più di 230 espositori e 300 relatori internazionali. Alla fiera partecipano inoltre alcuni tra i colossi mondiali del digitale e dell’innovazione, come IBM, SAP, Meta e molti altri.

«L’intelligenza artificiale è una forza trasformativa che sta rimodellando l’economia e la società su scala globale. E Confapi Padova ormai da tempo sta cercando di tracciare gli scenari tecnologici e sociali che definiranno il prossimo quadro competitivo e organizzativo delle imprese, anche grazie alla collaborazione con EuropIA, il più importante think thank in questo campo, e attraverso i corsi di alta formazione che organizziamo con S.Pa.D.A., la nostra scuola di direzione aziendale dedicata a imprenditori e manager», sottolinea il direttore di Confapi Padova e amministratore di Veneto Più Srl, ente strumentale dell’Associazione, Davide D’Onofrio, che guiderà la delegazione a Cannes. «Lo facciamo e lo continueremo a fare perché parliamo di un mondo nuovo che si apre per le imprese e perché aiutarle è un obiettivo che, secondo noi, deve essere imprescindibile per un’associazione datoriale. Ora però facciamo un passo in più, mettendo in vetrina le eccellenze del nostro territorio, che potranno presentarsi e interfacciarsi con i più importanti operatori internazionali, andando anche a scoprire le novità del settore, destinate a rivoluzionare il mondo che conosciamo».

Tra i graditi ospiti dello stand veneto ci sarà anche Giorgio Binda, presidente nazionale di Unimatica Confapi, che rappresenta le Pmi del settore informatico e tecnologico. Con lui anche il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio, presente a Cannes con l’azienda di cui è socio, la JVP, e il presidente di Confapi Industria & Impresa Verona Manfredi Ravetto, a sua volta coinvolto con l’azienda Ravetto Pharaons & Florealis Srl.