Nuovo servizio di consulenza 231 dedicato a Padova

Il nostro approccio personalizzato ci consente di fornire alle aziende la consulenza più aggiornata su come conformarsi al meglio a queste leggi, aiutandole al contempo a identificare i potenziali rischi associati alla non conformità o all'inadeguatezza dei controlli interni sui sistemi e sui processi ad esempio ambientali e finanziari. Forniamo inoltre indicazioni sulle strategie di gestione del rischio che possono aiutare a prevenire problemi di responsabilità in futuro per le aziende che operano a Padova o altrove nella giurisdizione italiana in relazione a questa legislazione. Riteniamo che i nostri servizi completi costituiscano una risorsa preziosa per le aziende che desiderano rimanere conformi alla normativa, proteggendosi al tempo stesso dalle responsabilità legate ai reati commessi da coloro con cui fanno affari o che assumono direttamente; ciò consente loro di essere tranquille quando si tratta di gestire le proprie attività in modo efficiente ed efficace, senza il timore di incorrere in sanzioni o azioni penali a causa di una violazione delle norme previste dal DLGS 231/01. Il D.LGS 231/2001 è una normativa che tutela le organizzazioni dalla responsabilità per alcuni reati commessi dai loro dipendenti e da altri soggetti ad esse collegati. Questa legge è diventata sempre più importante per le aziende, in quanto aiuta a proteggerle da perdite dovute ad attività criminali come frodi e riciclaggio di denaro. Per maggiori informazioni www.231studio.it o chiamate lo 049 825 8833