A Padova il corso gratuito per diventare verniciatori industriali

È partito a Padova il corso di formazione professionale in Verniciatura Industriale, promosso gratuitamente grazie alla partnership tra Generazione Vincente S.p.A. - Agenzia per il Lavoro; Enaip Veneto Padova - Ente di Formazione Professionale, e un’Azienda del settore metalmeccanico.

Partecipanti

Sono 12 i partecipanti, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, che saranno guidati in un percorso misto, teorico e pratico, grazie al quale acquisiranno in breve tempo le competenze necessarie nell’ambito della verniciatura industriale, per poi essere assunti dall’azienda presso cui effettueranno la formazione tecnica. Il corso è organizzato con i fondi Forma. Temp (fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione), gestiti da Generazione Vincente Academy, Ente di Formazione del Gruppo Generazione Vincente. Il corso, che si concluderà il 6 maggio, per un totale di 82 ore (22 teoria, 60 pratica), si svolgerà tra il laboratorio di Verniciatura e Carrozzeria di Enaip Veneto Padova e l’azienda metalmeccanica protagonista della partnership.

Progetto

Il progetto nasce e soddisfa una duplice esigenza: colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che sta spingendo molte realtà aziendali a formare in-house le risorse a seconda del proprio fabbisogno, per poi assumerle subito dopo; e favorire l’inclusione sociale e lavorativa di chi rischia di restare ai margini della società e delle dinamiche produttive. Non a caso, molti dei partecipanti al Corso di Verniciatura industriale sono cittadini extra UE residenti in Italia. Intercettare le richieste del mercato e realizzare percorsi ad hoc per costruire le figure professionali necessarie, consolidando di pari passo anche il radicamento territoriale e le partnership tra associazioni di categoria, agenzie interinali e aziende locali: è questa la risposta più efficace al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.