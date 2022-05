Padova Hall, approvato il bilancio con utili per 372 mila euro

L’assemblea dei soci, riunitasi nella mattinata di oggi 30 maggio, ha approvato il bilancio di esercizio 2021 di Padova Hall SpA. In un anno ancora contraddistinto dalle incertezze legate alla pandemia, che hanno continuato a riverberarsi sull’intero settore fieristico nazionale e internazionale, la società ha fatto segnare un risultato di esercizio ante imposte in positivo per 372mila euro (+105% rispetto al 2020). Dato che si pone in netto miglioramento rispetto alla perdita di 7,25 milioni del 2020, grazie anche ai ristori ottenuti a seguito dello stop dovuto al Covid. Tuttavia, anche al netto dei ristori, i ricavi risultano in crescita: aumenta notevolmente il valore della produzione, che sale a 13,3 milioni di euro (+132%) rispetto ai 5,9 milioni del 2020 e superando anche i 10,3 milioni del 2019 pre-Covid. Bene anche il margine operativo lordo (EBITDA) a 4,3 milioni, +223% sul 2020. Dopo l’inversione di rotta del 2020, con i risultati già in leggero miglioramento rispetto all’anno precedente, l’ultimo esercizio fa segnare una nuova importante base dalla quale ripartire.

Santocono

«Si tratta di risultati in netto miglioramento rispetto all’anno precedente, che ci rende fiduciosi per i prossimi anni» dichiara il presidente di Padova Hall Antonio Santocono. «Il 2021 ha visto l’attività fieristica ancora pesantemente condizionata dall’emergenza sanitaria, elemento che ha impedito una programmazione degli eventi. Tuttavia, grazie anche ai ristori previsti dal Governo ma soprattutto ad un’attenta gestione e ad un proficuo utilizzo del quartiere, guardiamo positivamente al futuro. Il quartiere fieristico si sta trasformando, il nuovo centro congressi è in piena attività, e dopo la nascita della nuova sede del Competence Center possiamo dire che l’hub dell’innovazione sta finalmente prendendo forma. Stiamo mettendo concretamente le basi per il futuro di Padova, grazie anche all’importante collaborazione con l’Università e con le associazioni di categoria, e per lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio».

Valsecchi

«Lo scenario è positivo, la profittabilità operativa ha visto un aumento significativo da una parte grazie ai maggiori ricavi, dovuti alle fiere che siamo riusciti a portare a termine con successo e alla diversificazione delle fonti, dall’altra per le azioni di controllo dei costi messe in atto nell’arco dell’anno» dichiara Marco Valsecchi, direttore generale di Padova Hall. «Siamo sulla strada giusta: con il business plan, che presenteremo entro l’anno, andremo a delineare le direttrici di sviluppo che poggiano sia su eventi fieristici che congressuali ma anche su un attento utilizzo del quartiere come hub della innovazione. Bisogna puntare sulla profittabilità degli eventi, potenziare i format esistenti e crearne di nuovi, e soprattutto far leva su un nuovo fondamentale ingrediente, Padova Congress, che ci sta portando enormi soddisfazioni, con importanti congressi anche internazionali che creeranno indotto per tutta la città».