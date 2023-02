Padova Hall, Marco Valsecchi non è più il Direttore Generale

Padova Hall S.p.A. e il Direttore Generale, Dottor Marco Valsecchi, hanno deciso di risolvere consensualmente il rapporto di collaborazione iniziato lo scorso anno. «Per la miglior attuazione del piano industriale Padova Hall ha ritenuto opportuno riportare alcune incombenze strategiche direttamente in capo alla presidenza della società», recita la nota congiunta.

Deleghe

Con l'aumento di capitale, infatti, i soci hanno deciso di dare le deleghe del piano industriale a Nicola Rossi, così il direttore generale si sarebbe sentito depotenziato e non pienamente protagonista di questo passaggio. Da qui il desiderio di percorere altre strada da parte di Valsecchi. «Padova Hall ringrazia - prosegue la nota - il Dottor Valsecchi per l’opera profusa con dedizione e professionalità in questo periodo di complessa transizione post pandemica. Il Dottor Valsecchi ringrazia Padova Hall e i Soci della stessa per l’opportunità lavorativa».