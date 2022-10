Padova Hub Metropolitano, consegnato il documento sulla città del futuro

Il percorso verso Padova 2030 non si ferma: al centro conferenze Alla Stanga, il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono e il segretario generale dell’ente, Roberto Crosta, hanno riunito amministratori e rappresentanti delle categorie provenienti da tutto il territorio provinciale per presentare i contenuti di Padova Hub metropolitano.

Padova Hub Metropolitano

Il documento, realizzato in collaborazione con tutte le categorie economiche, individua nella città del Santo un hub al centro di un ecosistema regionale che trae la sua forza da un sistema turistico territoriale integrato, più attento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e dall’interconnessione logistica, infrastrutturale e culturale dei comuni della provincia al cui centro vede il quartiere fieristico, i nuovi spazi universitari e il nascituro “Polo della Salute”. L’ente ha voluto così trasmettere alle amministrazioni del territorio allargato l’ambizioso progetto contenente le linee guida per la crescita economica e sociale e ha chiesto alle istituzioni presenti di integrare, con idee e proposte, la riflessione strategica sul futuro prossimo dell’intera provincia. Il presidente Santocono ha spiegato: «Nonostante i cambiamenti sociali ed economici sopraggiunti con la pandemia e il conflitto in Ucraina, non possiamo smettere di guardare al futuro. Per questo stiamo portando avanti una riflessione sul futuro della provincia iniziato con gli Stati Generali delle città intelligenti del 2021 che passa inevitabilmente attraverso il dialogo con i territori, le amministrazioni e le imprese, ovvero con quei soggetti che dovranno poi generare azioni concrete. Il documento è stato infatti pensato come un documento ‘aperto’, che nasce dal territorio per essere rivisto e aggiornato da chi opera sui territori. Saremo felici di raccogliere, tra qualche mese, i feedback dei sindaci, delle associazioni di categoria e delle comunità tutte».