Padova ha speso 1,3 miliardi di euro in beni durevoli: +11,6%

Nel 2023, in Veneto sono stati spesi quasi 7 miliardi di euro in beni durevoli (6 miliardi e 925 milioni di euro), il 10,4% in più rispetto al 2022: si tratta della terza regione con la crescita più sostenuta dopo Toscana ed Emilia-Romagna. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, l’aumento della spesa in durevoli in Veneto è superiore a quello del Nord-Est (+10%), ma anche a quello nazionale (+8,9). «In Veneto – commenta Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic – i risultati sono migliori rispetto alla media italiana nei comparti della mobilità e del mobile (+1,8% vs +0,8%). Lo scarto più ampio si registra nella spesa per auto usate: l’incremento nella regione (+24,4%) è stato il maggiore registrato in Italia, di circa 6 punti superiore alla media (+18,7%). Crescita sostenuta anche per le auto nuove (+20% vs +19,5% medio nazionale) e i motoveicoli (+25,6% vs +24,7%). In aumento anche le vendite di elettrodomestici (+2,2%). Risultano invece in calo i consumi nel mercato telefonia (-4,3%) e, come già accaduto nel 2022, in quello dell’information technology (-7,8%) e dell’elettronica di consumo (-29,2%)».

I redditi

Anche grazie a un reddito disponibile pro-capite aumentato del 6,4% (oltre il +5,7% della media nazionale e il +5,9% del Nord-Est), il Veneto è la 6° regione Italiana per spesa media familiare in beni durevoli (3.259 euro a nucleo). Tra le province spiccano Verona (3.392 euro per famiglia) e Padova (3.385 euro), rispettivamente 14esima e 15esima nella graduatoria delle 107 province italiane. Ben distaccate si collocano Rovigo (3.120 euro) e il capoluogo Venezia, che con i suoi 2.994 euro di spesa per famiglia si posiziona solo 49esima tra le province italiane.

Padova

Padova è la quarta provincia per crescita per spese durevoli, al top per le auto usate. Nel 2023 i padovani hanno speso 1 miliardo e 374 milioni di euro in beni durevoli (il dato più alto in Veneto e il 9° posto tra le 107 province italiane), l’11,6% in più rispetto al 2022 (la quarta migliore performance a livello italiano). Per le auto usate (+26% di volume d’affari rispetto al ’22, terza crescita più elevata in Italia), sono stati spesi 408 milioni di euro, oltre 50 milioni in più rispetto alle nuove (349 milioni, +20% rispetto all’anno prima). Accelerano anche i motoveicoli con il 25,6% di fatturato in più nell’ultimo anno toccando i 38 milioni di euro. Nel mondo della casa il settore che guida i consumi è quello dei mobili con 308 milioni di euro di spesa (+2,8%, 759 euro di media a famiglia) seguito dagli elettrodomestici (111 milioni, +2%). A Padova è stato speso meno rispetto al 2022, invece, per l’information technology (PC) (41 milioni in totale e -6,6%), per l’elettronica di consumo, ossia TV e Hi-Fi, (29 milioni, e -29,2%) e la telefonia: -4,4% a quota 91 milioni che nel 2022 erano stati 95.