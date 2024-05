Anche nel padovano il servizio per spedire libri in modo economico

Anche in provincia di Padova è possibile scegliere “Pieghi di Libri”, l’offerta di Poste Italiane per spedire uno o più libri in modo semplice ed economico. “Pieghi di Libri” è il prodotto dedicato alla spedizione di libri fino a 5kg in tutta Italia ed è indirizzato sia ai privati che alle aziende, (case editrici, librerie), alla Pubbliche Amministrazioni, alle scuole e università. Per le case editrici di libri autorizzate sono previste tariffe agevolate.

È inoltre possibile scegliere una serie di servizi aggiuntivi oltre alla semplice spedizione, come, ad esempio, il diritto di raccomandazione, per avere una consegna con la firma del destinatario, l’avviso di ricevimento, grazie al quale il mittente riceve l’informazione dell’avvenuta consegna al destinatario e contrassegno, il servizio che consente l’incasso da parte del portalettere dell’importo indicato dal mittente.

È possibile spedire “Pieghi di Libri” da qualsiasi Ufficio Postale della provincia di Padova oppure rivolgendosi ai Centri di Accettazione dedicati alle aziende. Poste Italiane da anni si pone come partner nella diffusione della cultura sostenendo il settore dell’editoria libraria che, secondo una recente ricerca dell’Associazione Italiana Editori, nel 2023 ha registrato un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente e addirittura del 14% se rapportato al 2019. Poste Italiane, inoltre, sarà presente al Salone del Libro che si terrà a Torino dal prossimo 9 al 13 maggio.