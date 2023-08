Tra Padova e provincia, 22 assunzioni a tempo indeterminato per Poste Italiane

Nei primi sette mesi del 2023, in provincia di Padova, Poste Italiane ha stabilizzato con contratto a tempo indeterminato 22 persone che stanno lavorando come portalettere o negli uffici postali come consulenti finanziari. In tutto il Veneto nello stesso periodo sono entrate in servizio 136 risorse.

Tra le assunzioni più recenti due esempi di come il lavoro in Poste Italiane non significhi solo stabilità ma anche possibilità di formazione e crescita professionale. Il primo caso è di Davide Drago, 39 anni, in servizio alle Poste di Codevigo come consulente commerciale. Dopo un’esperienza di ricercatore universitario l’assunzione arriva nel 2021. “Consiglierei questo lavoro a dei giovani primo perché Poste è un’azienda che fa un servizio pubblico e questo può gratificare perché si può essere utili ai propri concittadini. In una piccola località questo si apprezza di più. Poi perché, volendo, si può crescere: imparare sempre e magari migliorare la propria posizione. L’importante è essere disponibili e non fossilizzarsi.” Un ruolo particolare è quello di Elena Rosso, impiegata nell’ufficio postale di via Aspetti all’Arcella. “”Ho risposto – spiega – ad una ricerca di personale di ufficio postale che conoscesse il francese. Dopo una laurea, un master ed un’esperienza di lavoro all’estero e tanti amici che mi consigliavano, ho deciso di provare. Dopo l’assunzione ho cominciato a lavorare all’Arcella seguendo un programma di formazione pratico e teorico. Oltre alla formazione su servizi e prodotti di Poste Italiane qui le lingue sono necessarie: tutti i giorni usiamo l’inglese e spesso anche il francese. Il consiglio che do di candidarsi: sono rimasta sorpresa dall’attenzione che si riceve e dalle possibilità che si aprono”.

Per la parte restante del 2023, in provincia di Padova, è prevista l’assunzione con contratto part time a tempo indeterminato di altri 22 portalettere che avevano già lavorato con contratti a tempo determinato. In Veneto, con le stesse modalità contrattuali, sono previste nei prossimi mesi altre 104 ‘stabilizzazioni’. Il programma di Politiche Attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le Organizzazioni Sindacali, e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito che vede la trasformazione della figura del portalettere sempre più incentrata sul crescente mercato dei pacchi. Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità, al territorio e alle esigenze di tutti i cittadini.