Padovani gran lettori: al quinto posto in Italia per acquisto di libri

Rimonta, rispetto allo scorso anno, Padova che sale dall’ottavo al quinto posto di questa speciale classifica resa nota dal colosso delle vendite online, Amazon. E' ancora un volta Milano, per l’undicesimo anno di fila, a guidare la classifica delle città italiane che hanno letto di più nel corso dell’anno.

Seguono quattro new entry: la città dalle 100 torri, Pavia, si assesta al secondo posto, mentre chiude il podio la città toscana del celebre Palio, Siena, classificandosi al terzo.. Non stupisce la presenza in classifica di Bologna, al sesto posto, patria di Guido Guinizelli, fondatore del Dolce stil novo. Al settimo posto, un’altra novità: i cagliaritani, immersi nella lettura tra un raggio di sole e un soffio di maestrale. Chiudono questa particolare Top 10, Firenze, Roma e Torino.A livello nazionale, hanno spopolato quest’anno i libri per bambini e ragazzi, seguono i libri di letteratura e studi letterali e si confermano tra i più apprezzati e richiesti anche i grandi romanzi e i gialli.