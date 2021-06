Un padovano nel board della più importante associazione internazionale di legali d’impresa

Telfa è un’alleanza di studi indipendenti, che coprono tutte i maggiori paesi europei , collegata con Uslaw che è l’equivalente negli Usa, Canada, Messico e Sudamerica. Attraverso Telfa è possibile fornire consulenza transazionale sia in materia giudiziale che contrattuale, come operazioni di acquisizione e real estate.

Strumento

Uno strumento che le aziende italiane possono sfruttare per avere certezze sul fronte degli accordi con altre imprese estere. In un momento in cui la ripresa post covid sta rimettendo in moto l’intera economia mondiale e gli investitori sono tornati a farsi vivi in Italia è fondamentale avere un supporto specializzato e competente.

Diritto societario

Polettini si occupa principalmente di diritto societario, operazioni straordinarie, contrattualistica e compliance, al fianco di imprese italiane e multinazionali operanti in diversi settori e provenienti non solo dall’Europa ma da tutto il mondo: dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi, dall’India alla Cina, dall’Egitto all’Australia per finire in Brasile.