Inaugurato a Padova il rigenerato Parco Margherita Hack

Valorizzare il territorio come unico mezzo per dare valore, progresso e benessere all’intera società. Ridurre le aree asfaltate, regalare alla comunità maggiori aree verdi dove rilassarsi o praticare sport, preservando la biodiversità e promuovendo la sostenibilità ambientale ed economica.

Questa è la strada che sta percorrendo la città di Padova, che desidera donare alla comunità un maggior numero di aree verdi e parchi urbani, non solo per tutelare l’habitat cittadino ma anche per migliorare l’estetica dei quartieri e il benessere dei suoi abitanti. Questo piano è finalmente possibile grazie ad un importante progetto realizzato e che ha preso il via in città il 16 settembre.

Il nuovo parco verde a Padova

Parchi Agos Green&Smart, progetto avviato nel 2021 da Agos - società leader nel credito al consumo - in collaborazione con Brand for the City e Fondazione SportCity, ha fatto tappa sabato 16 settembre a Padova, con un grande evento di inaugurazione. Teatro della giornata è stato il Parco Margherita Hack, completamente riqualificato da Agos, di concerto con il Comune di Padova, per offrire al quartiere e alla città uno spazio sportivo attraente, sicuro e vivace immerso nel verde.

Il parco si è presentato ufficialmente ai cittadini nella sua nuova veste a quattro dimensioni Sport, Art, Green e Smart, con un palinsesto ricco di eventi, esibizioni, laboratori e tanto altro con tantissime associazioni del territorio coinvolte in una giornata, dedicata a tutti i cittadini di Padova.

Momento clou della giornata, ovviamente, il taglio del nastro che ha ufficialmente segnato la consegna del parco rigenerato alla città, alla presenza di Laura Galimberti, direttore Legal Affairs & Corporate Sustainability Agos, agli assessori allo Sport e al Verde di Padova, Diego Bonavina e Antonio Bressa e Rame13, l’artista che ha realizzato The Future IsNow, opera di arte urbana dedicata a Margherita Hack e alle donne nel mondo STEM (science, technology, engineering and mathematics).

L'opera di arte urbana

“Come artista sono particolarmente felice quando realizzo un’opera che riesce a trasmettere un messaggio, contribuendo ad aggiungere valore a un territorio. Mentre lavoravo è stato bellissimo vedere tante persone, da bambini a nonni, che si avvicinavano per farmi domande, curiosi di sapere qualcosa in più sull’opera e su quello che stavo facendo - racconta Rame13 -. Questo tipo di interventi sono importanti quando riescono a trasmettere qualcosa alla gente e al territorio e con quest’opera credo che l’obiettivo sia stato centrato. È un progetto nato in tempi stretti ma il risultato è davvero soddisfacente: questo accade quando tutte le componenti lavorano per un stesso obiettivo in maniera sinergica.

Aggiungo che l’evento è stato la giusta celebrazione della sinergia tra tante realtà della zona, anche di ambiti diversi, che creano una comunità. Ringrazio tantissimo Agos, il Comune di Padova, Brand for the City e Le Mille e Una Arcella per la fiducia e per avermi dato la possibilità di esprimermi su un tema che mi sta particolarmente a cuore. Ringrazio le aziende Il Colle, Colorservice e Alligator che sono state fondamentali con la fornitura di colori e la preparazione della superficie. Chiudo ringraziando anche Michele Di Lella che è stato il link per il supporto tecnico e Cristina di Kalosgym per lo straordinario supporto” conclude l'artista.

Rame13 attraverso la sua opera ha voluto interpretare il tema STEM con un murales dal carattere solare, colorato e dinamico. The Future IsNow è un omaggio alla scienziata fiorentina che ha ispirato tutti coloro che desiderano inseguire i propri sogni nel mondo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica.

Le associazioni coinvolte

Un grazie particolare va a tutte le associazioni coinvolte durante la giornata:

Area Sport: FIAB Padova - Amici della bicicletta APS; 1/6H; Acrolite; Fiamme Oro; Kalosgym; Petrarca Padova Rugby; Colorsport ASD. ù

Area Green: Fondazione Fenice; Colorsport ASD.

Area Art: HakunaMatata Onlus; La Bottega del; Cigno APS; Le Mille e Una Arcella; Cooperativa Deltartisti; Puerto Escondido ASD.

Area smart: da sabato i cittadini di Padova attraverso dei QR code potranno accedere a video tutorial per il corretto utilizzo delle nuove attrezzature sportive nell’area calisthenics e al racconto del murales.

Per scoprire di più sul progetto Parchi Agos Green&Smart: www.parchiagos.it.