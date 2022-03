Parte da Abano Terme l’iniziativa “Ascom da te”, il format che si propone di “andare nelle aziende” con l’obiettivo di affrontare, un tema alla volta, le questioni più spinose della vita delle imprese oggi particolarmente difficile dopo che alla pandemia si è aggiunta anche la guerra in Ucraina.

Incontri

“Un’ora, un tema, un esperto”, questo lo slogan che sottende agli incontri che, come detto, si apriranno domani, martedì’ 15 marzo, al Centro Congressi Hotel “LO Zodiaco” di via Flacco ad Abano Terme. “Costi del personale, quali strumenti e strategie per risparmiare”: questo il tema dell’incontro aponense, in programma alle ore 15 ed al quale interverranno, in veste di esperti, Enrico Rizzante, referente dei servizi legali dell’Ascom Confcommercio; Filippo Noventa, consulente del lavoro e Marco Perozzo, referente elaborazione paghe dell’Ascom Confcommercio.

Ascom

«I nostri incontri li abbiamo definiti una sorta di “cassetta degli attrezzi” – spiegano all’Ascom – che vogliamo mettere a disposizione degli imprenditori per affrontare un momento di grande difficoltà e che vede l’Ascom, ancora una volta, farsi carico delle criticità per non lasciare indietro nessuno. L’intera iniziativa ha un unico fil rouge: l’efficientamento delle imprese e avrà, come temi principali, quelli delle risorse umane e dei contributi e finanziamenti per le aziende”.

In pratica, ogni evento affronterà un problema specifico con l’obiettivo di fornire risposte chiare e, soprattutto, molto concrete».