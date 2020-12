Dalla passione per la pasticceria e la musica nasce “Pastry live”, la nuova start-up in casa Zed!

Le combinazioni della vita sono svariate e multidirezionali: Francesca La Tassa è una giovane donna multitalento, naturalmente predisposta all’arte e alla creatività. Curiosa, vivace, viaggiatrice, fin da giovanissima, mentre studiava pianoforte al conservatorio, si è appassionata al mondo legato all’alta pasticceria e al gelato di qualità e, come dice lei, è scoccata la scintilla per «tutti quei prodotti che sono diventati industrialmente ordinari, ma che se li lavori con esperienza e prodotti top, diventano straordinari».

L’ispirazione

Ha iniziato così a coniugare le sue due più grandi passioni: la pasticceria e la musica, l’una ispirazione dell’altra, «mentre suonavo mi venivano le idee da trascrivere in ricetta e, viceversa, mentre preparavo mi lasciavo trasportare dall’emozioni delle note».

La formazione

Dopo essersi formata nelle principali maison internazionali del gusto, iniziando in Italia con una rinomata catena di gelaterie, proseguendo nel Nord Germania e passando per Londra dal lussuoso Cafè Royal alle caramelle su misura Spun Candy, la maître pasticcera è rientrata nel suo bel Paese per mettere a frutto il ricco bagaglio di tecniche e conoscenze che ha studiato ed imparato nel suo viaggio professionale.

Pastry Live

In maniera minuziosa ha trascritto nei suoi ricettari formule e ricette, con metodo scientifico ha calibrato ingredienti ed esperienze finché non ha messo a punto, in formula quasi perfetta, l’alchimia del gusto e delle emozioni fondando Pastry Live, il primo laboratorio artigianale che produce emozioni in gusto.

I prodotti

La ristretta selezione di prodotti che la maître realizza con il suo brand (ad oggi sono in linea pandori, panettoni, macarons e qualche biscotto da forno) sono infatti vere e proprie emozioni per il palato, c’è un perfetto connubio tra ingredienti di sola altissima qualità e di origine naturale, zero conservanti, estetica raffinata, fermentazione naturale con lievito madre – da lei realizzato – e la musica, da lei eseguita con il suo pianoforte, che accompagna la lievitazione e la cottura dei suoi capolavori dolciari. Panettoni sfornati sulle note di Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Chopin.

«Una sartoria del gusto»

«Per me Pastry Live deve essere una sartoria del gusto, con pochi prodotti eccellenti realizzati su misura per gli estimatori della qualità. Non penso in larga scala, ogni mia produzione deve essere unica, rilasciando piacere e benessere per chi la assapora. E visto che la musica è parte del mio DNA, su richiesta, i prodotti saranno personalizzabili anche con un biglietto di un concerto, che verrà inserito nel packaging del dolce. Un modo per essere vicini ad un settore fermo da troppo tempo ma che ci regala Bellezza e Vita» continua Francesca La Tassa.

Lo shop online

Pastry come tutte le sartorie, lavora solo su ordinazione, in questo caso attraverso il sito www.pastrylive.it: sono ben accette personalizzazioni di gusto, di forma, di estetica e, soprattutto di musica.

