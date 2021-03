«Già persi 50 milioni di euro nelle ultime due settimane»: i dati di Confesercenti

Secondo le stime della Confesercenti del Veneto centrale, nelle ultime due settimane le attività economiche della provincia di Padova hanno già perso circa 50 milioni di euro. È pari a circa 25 milioni di euro, infatti, la differenza tra gli incassi in una normale settimana di primavera ed una settimana in zona rossa. E questa stima non tiene conto delle perdite enormi che andranno a sommarsi con la settimana di Pasqua, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione.

Attività chiuse

Ricordiamo che, nella provincia di Padova, le attività commerciali chiuse sono oltre 5mila: fra queste circa 1.800 negozi nel settore moda (abbigliamento, calzature ecc) e poco meno di 3.500 pubblici esercizi (ristoranti, tavole calde e bar con cucina). A incidere sul calo delle vendite, tuttavia, non ci sono solo le chiusure obbligate: va da sé, infatti, che nel momento in cui la mobilità è ridotta e la situazione incerta i consumi scendono in modo automatico. Alcune categorie rischiano di poter tenere aperto senza però avere clienti, cosa che si traduce in una perdita anche maggiore della chiusura. «Si aggiunga - sottolineano da Confesercenti - che dal Decreto Sostegno arriveranno solo minuzie, contributi del tutto insufficienti a bilanciare, anche in minima parte, le perdite subite dalle attività economiche». Commenta Nicola Rossi, presidente della Confesercenti del Veneto Centrale: «Abbiamo bisogno di misure forti in grado di rispondere ad una crisi senza precedenti. Misure in grado di traghettare le imprese oltre la pandemia economica. Il continuo passaggio da un colore all’altro, invece, non fa che rendere impossibile la programmazione economica d’impresa».