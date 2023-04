Due ore di sciopero fuori dai cancelli della Peroni da parte dei lavoratori FaceWork

Mobilitazione dei lavoratori della società Face Work Srl che operano presso lo stabilimento Peroni. «Svolgono una attività fondamentale ai fini del ciclo produttivo, ma sono stati trattati da sempre come operai di “serie C”. Oggi hanno deciso di scendere in sciopero per rivendicare chiarezza sulle prospettive future, chiedendo espressamente a Geodis e Peroni di essere coinvolti nella trattativa riguardante il loro immediato futuro. Questo perché Geodis, che ha l’appalto con Birra Peroni, ha deciso di assumere direttamente i lavoratori di Face Work (che gestiva le attività in subappalto) a partire già dal primo maggio, quindi tra qualche giorno. I lavoratori non sono stati coinvolti e fino a questa mattina avevano solo voci di corridoio di presunte trattative con un sindacato (Filt Cgil) che rappresenta solo una piccola parte di lavoratori. A fronte di insistenti richieste da parte della nostra organizzazione sindacale che rappresenta maggioranza dei lavoratori, queste società non hanno mai dato risposte», spiegano i delgati Adl Cobas.

Sciopero

«Oggi, dopo due ore di sciopero con rallentamento dei camion in ingresso, il responsabile delle risorse umane e il responsabile di area di Geodis, si sono presentati ai cancelli dello stabilimento Birra Peroni e si sono confrontati con il nostro sindacato e con tutti i lavoratori comunicando e garantendo che i lavoratori saranno tutti assorbiti da Geodis alle stesse condizioni di impiego preesistenti. Diversamente da quanto si vociferava, verrà garantito anche a questi lavoratori l’accesso alla mensa interna. Inoltre le pesanti modifiche della turnistica imposte da Birra Peroni almeno fino a novembre saranno oggetto di successivi e specifici confronti», raccontano i sindacalisti. «A fronte di queste comunicazioni e garanzie, nonché dell’impegno a farci avere entro oggi il testo dell’accordo di internalizzazione, l’assemblea dei lavoratori ha deciso di sospendere lo sciopero. La determinazione dei lavoratori ha prodotto questo primo risultato, resta però il grosso nodo della democrazia sindacale e del riconoscimento di Adl Cobas come sindacato maggiormente rappresentativo tra i dipendenti di questo appalto. Le prossime ore saranno fondamentali per capire che relazioni sindacali Geodis intende stabilire con la nostra organizzazione sindacale: le nostre scelte e azioni sindacali saranno necessariamente conseguenti».